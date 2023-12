Afrique du Nord: Rapport sur la situation des migrants en Tunisie - Tunis en prendra-t-elle de la graine ?

L'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) vient de mettre le doigt sur la plaie. En effet, le 18 décembre dernier, elle a publié un rapport bien documenté et accablant sur les tortures commises contre les migrants durant l'année 2023 en Tunisie. Il s'agit, entre autres, d'arrestations et de détentions arbitraires, de déplacements arbitraires et forcés, de tortures, de disparitions et de décès. Bref, ledit rapport met en exergue, sur la base de témoignages poignants, les violences systémiques, systématiques et même institutionnelles contre les migrants subsahariens.

Pour tous ceux qui parcourent ce document condensé de 38 pages, c'est un voyage tragique avec la même conclusion : la Tunisie, le pays du panafricaniste Habib Bourguiba, est un enfer pour tous ces jeunes au Sud du Sahara, migrants, refugiés et demandeurs d'asile, qui y mettent le pied. En vérité, l'OMCT ne fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte. Car, le monde entier a suivi en « live » les persécutions et les violences sans précédent contre les migrants à partir du mois de février 2023 en Tunisie.

Et l'on se rappelle que c'est le président Kaid Said himself qui avait allumé la mèche à travers des déclarations dignes d'un Goebbels, pour livrer les migrants à la vindicte dans son pays. La suite, tout le monde la connait. Une battue, pour ne pas dire une chasse à l'homme, a été organisée dans le pays, par des manifestants enragés et chauffés à bloc, contre les migrants. Face à la situation dramatique, plusieurs pays ont dû rapatrier leurs ressortissants.

Cela dit, quelle suite sera donnée au rapport de l'OMCT ? Comment les autorités tunisiennes réagiront-elles à leur honteuse nudité qui vient d'être mise, encore une fois, sur la place publique ? En prendront-elles de la graine ? L'on attend de voir. Dans le meilleur des cas, si Kaid Said et son gouvernement veulent rentrer, par la grande porte, dans l'histoire de la migration, c'est de travailler à redorer leur blason en changeant de politique vis-à-vis des migrants. Mais la question est de savoir s'ils sont animés de la volonté d'abandonner leur politique inhumaine envers les migrants.

Et ce d'autant qu'ils semblent avoir le soutien et la bénédiction de certains pays européens. En effet, il est de notoriété publique que ces derniers ont opté d'arroser Kaid Said d'espèces sonnantes et trébuchantes pour qu'il empêche, par tous les moyens, les migrants d'arriver sur leur sol. Dans le pire des cas, l'on s'imagine que « Robocop » et son régime vont demeurer dans le déni total.

Cela dit, il y a de fortes chances qu'ils volent dans les plumes des auteurs du rapport. Pour autant, cette posture n'effacera pas les actes gravissimes commis contre les migrants sous l'instigation de l'exécutif. De toute évidence, l'humanité retiendra que les terres tunisiennes refusent d'accueillir les migrants, et même si elles les accueillaient, il s'en trouverait des gens, poussés par des politicards à l'esprit nationaliste frelaté, pour leur faire vivre l'enfer sur terre.