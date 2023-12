Algérie: Timimoun - Chorfi donne le coup d'envoi d'une caravane médicale spécialisée

TIMIMOUN — La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, a donné mercredi à Timimoun le coup d'envoi d'une caravane spécialisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour prendre en charge des enfants atteints d'autisme ou d'infirmité mentale légère à travers le territoire de la wilaya.

La caravane, qui sillonnera de nombreuses zones de la wilaya, à l'instar de Tinerkouk, Ougrout et Cherouine, devra effectuer des dépistages aux enfants et adolescents non-examinés par les psychiatres, notamment les sujets vivant dans des zones enclavées, a souligné Mme Chorfi lors du lancement de la cette caravane, dans le cadre de sa visite de travail dans la région.

Cette caravane devra servir de trait d'union entre les praticiens spécialistes et les praticiens exerçant dans la région pour tirer profit des connaissances et expériences leur permettant de prendre en charge, dans les meilleures conditions, les patients de la région et de prêter main forte à leurs familles, a-t-elle souligné.

Mme Chorfi a, dans un point de presse, souligné que l'Algérie a réalisé de nombreux acquis au volet de l'enfance, signalant que sa visite à Timimoun coïncide avec la date de ratification par l'Algérie de la convention internationale des droits de l'enfance (CIDE).

Elle a, à cette occasion, visité, à l'école "Hamida Bounâama" de la commune de Ouled-Saïd, une classe spéciale pour enfants autistes et ceux à handicap, pour s'enquérir de leurs conditions de scolarisation et de prise en charge psychopédagogique.

%

Mme Chorfi a, sur site, mis l'accent sur la nécessaire intégration de cette catégorie dans les paliers scolaires et d'intensifier à leur profit les activités ludiques récréatives et culturelles, en sus de l'ouverture d'autres espaces d'épanouissement et de divertissement pour les pensionnaires leur permettant d'exprimer leurs préoccupations, facteur positif pour leur perfectionnement et l'obtention de bons résultats scolaires.

Assistant à des cours modèles prodigués à cette catégorie scolarisée, tout en prenant connaissance de leurs talents en dessin sur sable, chants et autres capacités, elle a appelé à accompagner et encourager ces enfants aux dons avérés.

Accompagnée de la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en Algérie, Katarina Johansson, la déléguée nationale s'est enquise, au complexe sportif Abdelhamid-Kermali de Timimoun, des disciplines sportives qui y sont pratiquées, avant de visiter le centre psychopédagogique des petits déficients mentaux, une exposition des travaux réalisés par les enfants sur l'environnement, une classe spéciale pour autistes et une mini-ferme pédagogique dédiée à la botanique.

La déléguée nationale à la protection de l'enfance a, au terme de sa tournée dans la wilaya de Timimoun, pris connaissance des activités des jardins d'enfants et de l'enfance assistée au niveau de l'établissement public hospitalier (EPH) de Timimoun.