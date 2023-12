Angola: La Commission économique évalue l'impôt sur les sociétés

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres a évalué mercredi, une proposition de Code des impôts sur les sociétés.

L'instrument prend en compte la nécessité de mettre en oeuvre un système d'imposition des revenus plus simple, plus moderne et unitaire, selon le communiqué de la huitième session de la Commission Économique du Conseil des Ministres, dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

La proposition, qui sera soumise à consultation publique pendant 30 jours pour contributions, se caractérise par la réduction de la complexité technique et l'unification des procédures déclaratives.

Se confiant à la presse, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a déclaré que la proposition est fondamentale pour la stratégie d'augmentation des recettes et de simplification de la relation entre les contribuables et l'État, à travers l'Administration générale des impôts (AGT).

La ministre a ajouté que le document vise à unifier, dans un seul dossier, les questions fiscales liées aux impôts industriels, d'investissement et fonciers.

Pour Vera Daves de Sousa, le code proposé permettra la justice fiscale et simplifiera le processus de préparation et de présentation des paiements déclaratifs par l'entreprise.

Il vise également à faciliter le dialogue avec les partenaires internationaux dans la négociation d'accords évitant la double imposition et prévoit une réduction de l'impôt foncier sur l'achat et la vente de propriétés, exonérant les transactions jusqu'à 40 millions de kwanzas et la moitié pour les montants jusqu'à 100 millions de kwanzas, ce qui est actuellement payé.