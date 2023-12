Algérie: Le pays a réalisé un bond qualitatif dans le domaine de l'assurance 'Takaful'

ORAN — Les participants au colloque national sur le secteur de l'assurance en Algérie, organisé mercredi à l'Université d'Oran 2 Mohamed Benahmed, ont mis en avant le bond qualitatif que l'Algérie a réalisé ces dernières années dans le domaine de l'assurance "Takaful" (finance islamique).

Le chercheur en économie et membre du Haut conseil islamique, Dr. Mohamed Boudjellal, a souligné que l'Algérie a commencé, dès 2020, à instaurer les bases de la finance islamique en révisant l'arsenal juridique dans ce domaine et en encourageant l'expansion du réseau des guichets de la finance islamique par l'intermédiaire des banques et des établissements d'assurance, afin de fournir des services financiers adaptés à de larges couches de la société et contribuer à la croissance économique et sociale.

Il a souligné que les réformes juridiques dans le domaine de la finance islamique ont permis la publication d'un décret exécutif, en 2021, instituant l'assurance "Takaful" (assurance islamique) via l'ouverture de compagnies d'assurance dédiées à ce créneau, qui se sont soldées par la création de deux compagnies publiques fournissant des services d'assurances adaptées à la charia islamique, en attendant la conformité de la compagnie privée Salama pour la mettre en conformité avec ce décret, ainsi que la création d'autres compagnies d'assurances privées oeuvrant dans ce domaine.

Le même intervenant a souligné que l'extension du réseau d'assurance Takaful en Algérie permettra de fournir des services importants pour l'économie, de transférer un taux important des fonds du marché parallèle vers le marché formel et d'encourager l'épargne et les réserves pour fournir une liquidité financière supplémentaire, qui aide en matière d'investissement et de développement durable.

Pour sa part, Dr Lezoul Mohamed, membre de l'équipe de recherche de la formation universitaire sur le secteur des assurances en Algérie à l'Université d'Oran 2, a souligné que les mesures approuvées par l'Etat dans le domaine de la finance islamique et de l'assurance Takaful permettront, dans un avenir proche, de porter le pourcentage des échelonnements d'assurance Takaful à plus de 20 pour cent du total des versements d'assurance en Algérie.

Dr Benlahcen Houari, directeur du Laboratoire de recherche sur les nouvelles tendances et défis pour les politiques de développement en Algérie à l'Université d'Oran, a signalé que l'Algérie a réalisé, ces dernières années, un bond qualitatif en matière de finance islamique, adoptée sur une approche progressive, en instaurant la finance islamique en 2020, en organisant le marché d'assurance Takaful en 2021, la révision de la loi monétaire et bancaire en 2023, permettant de créer des banques islamiques, faisant d'elles un exemple à suivre.

Pour sa part, le Directeur général de la compagnie d'assurances Salama, Benarbia Mohamed, a indiqué que les experts de la compagnie ont fini de modifier son statut principal et ses systèmes de gestion, en attendant l'achèvement de la composante de son conseil d'administration, chargé d'approuver ces amendements, avant de les soumettre, ultérieurement, au niveau de l'autorité de contrôle des activités d'assurance pour obtenir l'agrément d'une compagnie d'assurance Takaful, officiellement, bien qu'en pratique ces services sont fournis conformément à son statut.

Le DG de la société Cap Assurances, spécialisée dans le courtage, Seghir Houari, a souligné le "rôle croissant" des sociétés de courtage d'assurance sur le marché algérien et leur rôle pour crédibiliser la santé financière des entreprises et obtenir des résultats positifs au cours des dernières années, notamment durant les années de la pandémie du Covid-19, lors desquelles ils ont pu atteindre un taux de croissance de 22%.

Le Directeur général de Total assurances, Slimani Houari, a mis l'accent sur le rôle des sociétés de courtage dans le développement du secteur de l'assurance dans le monde, qui est "un rôle qu'elles sont appelées à jouer en Algérie pour soutenir l'économie nationale".

Ce colloque organisé par le Laboratoire des tendances et nouveaux défis des politiques de développement de l'Algérie, relevant de la faculté des sciences économiques de l'université d'Oran 2 Mohamed Benahmed, a été marqué par des ateliers spécialisés axés sur des sujets liés aux assurances en Algérie et le mode de leur développement pour contribuer davantage à la croissance économique et sociale.