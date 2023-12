Algérie: CNMA - Vers la mise en place de nouveaux services pour les petits agriculteurs

SETIF — Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Chérif Benhabiles a affirmé mercredi à Sétif que "l'effort est en cours pour la mise en place de nouveaux services au profit des petits agriculteurs durant l'année 2024".

Dans une déclaration à l'APS en marge de l'ouverture d'une journée d'étude intitulée "accompagner les opérateurs économiques pour une meilleure gestion des risques", organisée à l'initiative de cette Caisse dans un hôtel de la wilaya, le même responsable a précisé que "dans le cadre de la politique de l'Etat visant la concrétisation d'un décollage économique dans tous les domaines, notamment l'agriculture et au titre de la stratégie de l'élargissement et la modernisation des services, la CNMA lancera en 2024 à travers le service du guichet unique de nouveaux crédits à caractère coopératif et de mutualité ainsi que d'autres services conçus de manière s'adaptant aux besoins exprimés par les petits agriculteurs surtout en ce qui concerne la gestion des risques naturels".

Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que cette rencontre intervient pour consolider le rôle de la CNMA dans l'activité économique en général et agricole en particulier et pour mettre en avant également le rôle de l'assurance comme un mécanisme important pour le développement économique national dans cette période très importante, précisant que la CNMA a traversé des pas géants dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la numérisation des assurances.

La rencontre à laquelle ont assisté plus de 60 investisseurs des secteurs de l'industrie et de l'agroalimentaire ainsi que des cadres des Caisses régionales de plusieurs wilayas et d'autres partenaires, est la 27ème du genre organisée depuis début 2023, selon le même responsable, précisant qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres de proximité tenues par la Caisse dans différentes wilayas du pays, et ce conformément au plan stratégique 2020-2024.

Affirmant que ce genre de rencontres se poursuivra pour toucher toutes les wilayas du pays, le directeur général de la CNMA a indiqué que ces regroupements constituent "un pont et un trait d'union entre les investisseurs des différents secteurs en vue de les accompagner et leur ouvrir les portes pour intégrer le monde de l'investissement, comme secteur stratégique pour l'économie nationale".

La CNMA compte actuellement 70 Caisses régionales avec un chiffre d'affaire estimé à 14 milliards DA et les efforts sont en cours pour élargir davantage le réseau de ses services, selon le même responsable qui a indiqué que le coût des indemnisations dans diverses filières a atteint 6,6 milliards DA en 2022.

La journée d'étude a été marquée par la présentation de plusieurs communications axées particulièrement sur le rôle important des assurances dans la protection des investissements et la garantie des revenus et la pérennité des activités ainsi que les différents produits d'assurance offerts par la Caisse de mutualité agricole au profit des adhérents en plus des mesures d'accompagnement offerts via son large réseau.

La rencontre a constitué une opportunité pour se rapprocher des opérateurs économiques et de débattre les sujets en rapport avec les moyens d'assurance, et d'indemnisation en particulier.