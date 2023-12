Congo-Brazzaville: Spectacle - De l'humour avec Juste Parfait pour bien terminer l'année

Le 30 décembre à partir de 18 heures, Juste Parfait va une fois de plus tenter de réussir l'exploit incroyable de donner son spectacle « Bienvenue chez Juste Parfait », devant de centaines de personnes. Investissant l'hôtel Elaïs de Pointe-Noire, l'humoriste va livrer son show le plus physique et le plus spectaculaire.

Depuis ses premiers sketches et ses débuts remarqués dans "Le Kongossa Lounge", en passant par Africa stand up et ses passages au "Parlement du rire", Juste Parfait, l'un des comiques préférés des Congolais, ne s'est pas vraiment reposé. Au contraire, le rire dans la peau, il continue pour le bien être du public de produire des prouesses.

Florilège de sketches et de situations interactives, cocasses, absurdes, oniriques, drôles et de circonstances, « Bienvenue chez Juste Parfait » est un one man show vif, caustique, tout public, d'une remarquable énergie malicieuse et communicative.

Pour tout dire, « Bienvenue chez Juste Parfait » n'est pas simplement un spectacle, c'est une ode à la diversité, une invitation qui permet au public de découvrir bien d'autres artistes en herbe mais également connus.

Un mélange détonant de performance, de réflexion et d'humour, ce spectacle décoiffe et interpelle, tout en permettant aux spectateurs de passer un moment des plus divertissants.

Avec plus de deux heures de répliques qui font mouche et anéantissent tous les tabous, de grimaces et de folie, l'humoriste livrera à l'hôtel Elaïs de Pointe-Noire son show le plus physique et le plus spectaculaire.

Notons que « Bienvenue chez Juste Parfait », ce spectacle d'humour piquant et décapant, est un show vibrant d'émotion et de couleurs qui va permettre à de nombreux Ponténégrins de terminer l'année en beauté.