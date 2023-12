Algérie: Tamanrasset - Journées de formation sur la numérisation des registres de doléances

TAMANRASSET — La numérisation des registres des requêtes des citoyens et d'échange de correspondances entre la médiation de la République et les divers secteurs et organismes publics sont au centre de journées de formation, ouvertes à Tamanrasset, à l'initiative de la délégation locale du médiateur de la République en direction des directeurs et responsables des secteurs, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Intervenant à cette occasion, le délégué local du médiateur de la République, Dahmane Hamza, a souligné que cette formation, organisée chaque semaine, intervient en application des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant généralisation de la numérisation pour prendre en charge les préoccupations des citoyens et d'être en contact avec les divers secteurs et administrations publiques.

Ces journées de formation s'assignent comme objectifs l'amélioration du service public et la promotion des connaissances des personnels chargés des registres pour un meilleur traitement des requêtes des citoyens et l'amélioration des prestations des structures publiques à la faveur de l'instauration d'une relation de respect, de confiance et de responsabilité, a indiqué M. Dahmane.

La délégation du médiateur de la République de Tamanrasset a reçu, entre janvier et fin novembre dernier, 613 requêtes, dont 541 ont été prises en charge, en plus de l'organisation de 40 visites au niveau des entreprises publiques pour s'enquérir de la situation et état des registres de doléances.

Il s'agit aussi de la tenue de réunions périodiques avec les autorités locales pour le traitement et la prise en charge de questions soulevées par les citoyens.