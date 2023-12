Algérie: Attaf et son homologue indonésienne se félicitent des relations historiques entre les deux pays

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et son homologue indonésienne, Retno Marsudi, se sont félicités lors de leur rencontre, mercredi à Alger, des relations bilatérales privilégiées entre les deux pays, soulignant leur volonté de leur insuffler une nouvelle dynamique.

A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Indonésie, M. Attaf a mis en avant l'héritage historique commun des relations bilatérales fondées sur "la fraternité enracinée, la confiance mutuelle et la solidarité ancestrale", dans "le prolongement du grand soutien de l'Indonésie à la Révolution algérienne".

Dans une déclaration à la presse, le ministre a précisé que l'Algérie était disposée à oeuvrer de concert pour insuffler une nouvelle dynamique à ces relations historiques, notamment dans leurs dimensions économique, politique et sociale.

M. Attaf a également souligné que ses entretiens avec son homologue indonésienne avaient débouché sur la signature de deux textes juridiques relatifs à la coopération diplomatique, à travers l'annulation de l'exigence de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'à la coopération dans les domaines de l'énergie et des mines.

%

"Des négociations bilatérales sont en cours concernant 13 textes juridiques couvrant divers domaines, tels que la coopération dans les secteurs de l'Agriculture, de la pêche, des infrastructures, de la santé vétérinaire, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique", a précisé le ministre.

Concernant la promotion des investissements directs et le développement du commerce bilatéral, les deux ministres ont insisté sur l'importance de créer un conseil d'affaires conjoint et d'intensifier les manifestations économiques qui mettent en avant les opportunités de coopération, de partenariat et d'investissement qu'offrent les deux pays.

Il a fait savoir, à ce propos, que l'Algérie avait formulé une demande officielle d'adhésion au Traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN.

De son côté, la ministre indonésienne des Affaires étrangères s'est félicitée des relations qui lient les deux pays, assurant que les deux parties continueront d'oeuvrer à leur renforcement et à leur promotion dans les domaines d'intérêt commun.

La ministre a, à cet égard, affirmé que son pays était disposé à renforcer ses investissements en Algérie.

Dans le même contexte, la ministre indonésienne a relevé la convergence de position entre l'Algérie et l'Indonésie quant à la condamnation de l'agression sioniste contre la Palestine et de la campagne de colonisation menée par l'occupation dans les territoires palestiniens occupés, et la réclamation d'un cessez-le-feu immédiat et de l'entrée des aides humanitaires, se disant convaincue que l'Algérie, durant son mandant de membre non permanent du Conseil de sécurité (à partir du 1er janvier 2024), "ne ménagera aucun effort pour défendre la cause palestinienne".