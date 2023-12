Congo-Brazzaville: Médias - Les travaux de construction de la RTBC vont bon train

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo s'est rendue, le 19 décembre à Brazzaville, sur le chantier où va être érigée la Radio-télévision du Bassin du Congo (RTBC) pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux.

« Je suis venue m'enquérir de la situation réelle en ce qui concerne l'avancement des travaux; puisque nous nous sommes donnés une échéance de six à huit mois. Les travaux vont bon train et nous avons bon espoir. D'ici à six mois, tout peut être prêt. Nous constatons qu'il y a une évolution », s'est-elle exprimée.

Les travaux de construction de cette infrastructure de communication sont financés par une société chinoise qui a assuré à la ministre que le bâtiment résistera aux séismes. Sur le chantier de la RTBC, le ministre a bien voulu en savoir plus des façades et des ouvertures ainsi que sur la modification de la toiture qui sera faite en béton afin d'installer les antennes de captation des ondes.

Ainsi, l'installation de ce média va contribuer à pallier les besoins en communication et à éduquer les différentes couches sociales de la population. Le passage de la RTBC de l'analogique au numérique puis au satellite, après son lancement, aidera à toucher un large public, notamment les populations des dix-sept pays membres de la Commission climat du Bassin du Congo.

« La RTBC devra sensibiliser et éduquer les différentes parties prenantes : la population, la société civile, le secteur privé, les jeunes, les femmes et autres dans le cadre du climat, de la biodiversité ainsi que du financement des économies vertes. Le micro sera donné aux experts, aux scientifiques et à la population autochtone », a expliqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Dans le cadre de l'éducation des communautés, plusieurs thématiques seront développées au travers des journaux, émissions, spots radio-télévisés et autres produits de communication. Parmi les domaines du vocable à développer par ce média, le ministre a noté, pêle-mêle, la finance verte, villes résilientes, la finance bleue, la transition écologique, le changement climatique, l'agriculture...