Afrique: CAN-2023 - la CAF publie la liste provisoire des joueurs de la sélection algérienne

LE CAIRE — La Confédération africaine de football (CAF) a publié mercredi la liste provisoire de 50 joueurs des 24 sélections africaines dont l'Algérie, qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février).

Cette liste provisoire des Verts comprend, entre autre, la présence d'Ismael Bennacer (AC Milan/Italie), Rais M'Bolhi (CR Belouizdad/Algérie), Djamel Benlamri (MC Alger/Algérie), Youcef Belaili (MC Alger), Zineddine Belaid (USM Alger/Algérie), Faouzi Ghoulam (Hayaspor/Turquie) ou encore Amir Sayoud (A-Raed Saudi Club).

Les 24 nations devront transmettre la liste définitive des 27 joueurs sélectionnés au plus tard le 3 janvier 2024, soit dix jours avant le coup d'envoi de la compétition, mais seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match du tournoi, a précisé la CAF, tout en soulignant que l'inscription des quatre joueurs supplémentaires sur la liste définitive n'est qu'une option et non une obligation.

En cas de blessure contractée 24 heures avant le premier match de l'équipe, le joueur blessé pourra être remplacé, sur présentation du certificat médical et après validation par la Commission médicale de la CAF, a-t-on ajouté.

L'Algérie, qui s'apprête à enregistrer sa 20e participation à la CAN, s'est qualifiée haut la main pour la CAN-2023, en dominant le groupe F avec 16 points en six matchs devant la Tanzanie (8 pts), également qualifiée, l'Ouganda (7 pts) et le Niger (2 pts).

La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Egypte) et 2021 (Cameroun).

Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.