Congo-Brazzaville: Basketball - La ligue de Brazzaville annonce les dates de la Super coupe et des championnats

La Ligue départementale de basketball de Brazzaville a tenu, le 16 décembre, au gymnase Maxime-Matsima à Makélékélé, son conseil bilan au cours duquel elle a retenu les dates du 6 janvier pour l'organisation de sa Super coupe et du 13 janvier pour les championnats départementaux

Les assises ont permis de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas pu être réalisé . « Nous avons pu réaliser notre projet de développement à 50%. Nous sommes assez satisfaits. Mais nous allons améliorer les imperfections pour que le basketball vive les jours meilleurs », a expliqué Landry Mberé Boya, le président de la Ligue de Brazzaville.

L'organisation des compétitions, des formations, et aussi la recherche des sponsors sont les axes sur lesquels elle entend s'appuyer pour atteindre ses objectifs au cours de la nouvelle saison qui commence par l'organisation de la Super coupe le 6 janvier avant les championnats départementaux le 13 du même mois. Le but de la compétition étant de déterminer les meilleurs de la saison (équipe, joueurs, arbitres et OTM puis de qualifier les équipes aux championnats nationaux et à la Coupe du Congo ainsi que faire la sélection départementale.

L'agenda 2024 prévoit également la Coupe de la ville, le tournoi Game time for Women et celui d'inter-ligue. Parmi les innovations, la Ligue de Brazzaville veut créer un championnat de deuxième division regroupant huit équipes contre dix pour la première division. La dernière équipe de la première division sera reléguée en deuxième division et l'avant dernière équipe disputera les barrages avec la deuxième équipe de la deuxième division.

La Ligue de Brazzaville a aussi fait de la formation des arbitres et OTM mais aussi celle des entraîneurs une priorité. Le but étant de renforcer les connaissances sur les nouvelles règles régissant la pratique du basketball et avoir un grand nombre d'officiels (arbitres et OTM) et des entraîneurs de haut niveau. La Ligue de Brazzaville entend, par ailleurs, redynamiser des partenariats existant avec la Ligue Iles de France ainsi que celles de Kinshasa et de Pointe-Noire. La signature d'un protocole d'accord pour la construction des académies est aussi envisagée.

Pour rendre le basketball compétitif, la Ligue de Brazzaville a l'ambition de construire des terrains de basketball dans les quartiers, réhabiliter les terrains et plateforme y compris ceux se trouvant dans les établissements scolaires. Le but est d'emmener un grand nombre d'élèves à la pratique du basketball.

La Ligue a, par ailleurs, complété les membres de son bureau. Gaetan Kevin Monka occupe désormais la 3e vice-présidence. Cardorelle Mayela est 3e membre. Julien Philippe Mvouo Okouma, Desir Matoumona et KImpala Wamba sont les membres du commissariat aux comptes.