Afrique: CAF/C1/Groupe A - Mazembe vient à bout de Nouadhibou à Lubumbashi

Après une égalité de zéro but partout lors de la première confrontation entre les deux équipes à Nouakchott, les Corbeaux du Grand Katanga ont surplombé les Mauritaniens de Nouadhibou à Lubumbashi, se plaçant en ordre utile dans le groupe A avant les deux dernières journées contre Mamelodi Sundowns, à Pretoria, et Pyramids FC, à Lubumbashi.

Le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi s'est imposé, le 19 décembre dans son stade de la commune de Kamalondo, face à la formation de Nouadhibou FC de la Mauritanie, par 2 buts à 0, en quatrième journée du groupe A de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF). Après avoir longtemps cherché à trouver la faille dans la défense de son adversaire qui joue pour la première fois la C1 africaine, Mazembe a finalement marqué les deux buts dans les dix dernières minutes de la partie. Le Malien Cheick Fofana a été le principal bourreau de Nouadhibou, auteur d'un doublé mémorable à la 80e et 90e minute de jeu.

Pour cette rencontre, le onze de départ de l'entraîneur franco-sénégalais s'est composé du gardien de but Faty, et dans le champ, Ibrahima Keita, Magloire Ntambwe (remplacé par Augustine Oladapo à la 46e minute), Kevin Mondeko et Ernest Luzolo Sita en défense, Mukoko Tonombe (remplacé par Boaz Ngalamulume Bato à la 46e minute), Soze Zemanga (remplacé par Cheick Oumar Abdallah Fofafa à la 46e minute) et Glody Likonza au milieu de terrain, et en attaque Philippe Kinzumbi, Joël Beya (remplacé par Fily Traoré à la 76e minite), et Louis Ameka Autchanga (remplacé par Johnson Atibu Radjabu à la 46e minute).

Le technicien franco-congolais a pratiquement métamorphosé son équipe en seconde période avec cinq changements, un coaching payant qui a abouti aux deux buts de Fofana, sorti du banc pour faire la différence. C'est une victoire méritée du club tuteuré par Moïse Katumbi, crédité d'une possession de balle de 62 % sur l'ensemble de la partie.

Au classement du groupe, Mazembe occupe la deuxième position avec sept points après quatre sorties, même nombre de points que le leader, Mamelodi Sundowns de Pretoria, vainqueur le même jour sur la pelouse de Pyramids FC au Caire, en Egypte, par 1 but à 0. Teboho Mokoena a inscrit l'unique but de la partie en faveur du club sud-africain à la 17e minute. Pyramids FC, où évolue l'attaquant international congolais Fiston Mayele Kalala, se retrouve à la troisième position avec quatre points glanés en quatre matches, devant Nouadhibou FC qui compte le même nombre de points, mais un goal différence inférieur au club cairote.