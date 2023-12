Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Décembre 2023

Rdc : Elections générales 2023- Le vote reprend ce 21 décembre

À l’issue d’une journée marquée par de nombreux retards et problèmes logistiques, la commission électorale a annoncé la prolongation des opérations de vote jusqu’au 21 décembre dans les bureaux qui n’ont pas pu ouvrir. L’opposition dénonce « un chaos électoral ». Sa prise de parole était très attendue, elle est finalement intervenue aux alentours de 20h. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), a confirmé ce qui avait paru de plus en plus inévitable au fil de la journée au regard des problèmes logistiques : le vote se poursuivra bien jeudi 21 décembre dans les bureaux qui n’ont pas pu ouvrir ce mercredi. (Source : Jeune Afrique)

Cote d’Ivoire : Pdci-Rda- Encore des menaces sur la tenue du 8e congrès extraordinaire prévu à Yamoussoukro

Des menaces graves planent sur la tenue effective du congrès extraordinaire du Pdci-Rda, prévu pour vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Un exploit de signification d’une ordonnance a été transmis ce mercredi 20 décembre 2023 par voie de Commissaire de justice. L’exploit a été réceptionné par le cabinet de Me Suy Bi Emile, conseil du Pdci-Rda. C’est M. Narcisse Kouamé Datté, juriste fiscaliste sénior collaborateur de Me Suy Bi Emile qui a reçu copie de l’ordonnance. A cet effet, il a déclaré que cette demande va poser une difficulté d’exécution. Et doit être portée devant le juge du fond. La présidente du tribunal de première instance d’Abidjan Mme Touré Aminata épouse Touré a autorisé MM. Blesson Christophe et Ourah Affroumou à assigner devant le tribunal, selon la procédure d’urgence M. Cowppli-Boni Philippe, président par intérim du Pdci-Rda le représentant légal. Ce dernier devra comparaitre à l’audience des référés d’heure à heure du jeudi 21 décembre 2023, à 14 h. (Source : fratmat.info)

%

Ethiopie : Après un incident diplomatique- La Bad retire son personnel international

« La Banque africaine de développement a décidé de retirer tout son personnel international d’Ethiopie immédiatement », indique-t-elle dans un communiqué.

« Ces décisions font suite à la récente rupture du protocole diplomatique et à l’agression par des forces de sécurité éthiopiennes de deux des employés internationaux de la Bad », poursuit l’institution, qui précise que le bureau d’Addis Abeba restera ouvert avec le personnel local. L’organisation explique que deux de ses employés « basés à Addis Abeba ont été illégalement arrêtés, agressés physiquement et détenus durant plusieurs heures par des éléments des forces de sécurité sans explication officielle », le 31 octobre. (Source : Afp)

Burkina Faso : Sécurité alimentaire- Il est interdit d’exporter des céréales du pays

Le gouvernement burkinabé a informé les acteurs économiques et le public que l'exportation des céréales est désormais interdite sur tout le territoire national jusqu'à nouvel ordre, à partir de la date de signature d'un communiqué émis le mardi 19 décembre 2023.La décision s'inscrit dans le cadre des efforts pour préserver les stocks céréaliers nationaux, garantir l'approvisionnement du marché intérieur et stabiliser les prix des denrées alimentaires. Il est important de noter que tout contrevenant à cette mesure sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Le gouvernement compte sur la collaboration et la compréhension de tous les exportateurs de céréales pour assurer le respect de ces nouvelles dispositions. (Source : aouaga.com)

Mali : Drame à Adjamé- Deux commerçants maliens perdent la vie après une dispute

Une scène tragique de vendetta a eu lieu dans la soirée du samedi 16 décembre 2023. S. Mangan, un vendeur de fruits (pommes), exerçant à proximité de la boulangerie « La Baguette » aux 220 logements (Adjame- Abidjan) a été tragiquement agressé par son compatriote malien. Les deux hommes exerçaient leur activité de vente dans la même zone, bien que S. Mangan se soit spécialisé dans les fruits tandis que l'autre, D.M., vendait des chaussures (sandales). Assis près de sa charrette pleine de pommes en attendant ses clients, S. Mangan a été attaqué par son compatriote vendeur de sandales, non loin de là. Apparemment, une dispute avait précédé cet incident, bien qu'aucun témoin ne pensât que cela mènerait à une telle tragédie. L'agresseur a utilisé le couteau de S. Mangan, qui servait à la vente de fruits, pour le poignarder à deux reprises, une première fois puis pour l'achever. Après avoir ôté la vie à son compatriote, il a tenté de prendre la fuite mais a été rattrapé par une foule en colère. L'homme a subi de nombreux coups violents, dont certains ont causé de graves blessures à la tête, exposant une partie de son cerveau. Il est malheureusement décédé sur place. Les services funéraires ont été alertés et ont transporté les deux corps sans vie à la morgue. (Source : abamako.com)

Gabon : Diplomatie- Oligui Nguema s’entretient avec Guterres

Le président de la République a échangé hier à New-York avec le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. L’intégralité du communiqué de la présidence gabonaise. Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema qui effectue un séjour de 48 heures en terre new yorkaise a été reçu ce jour par messieurs Antonio Guterres et Dennis Francis, respectivement Secrétaire Général des Nations Unies et Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Au sortir de ces tête-à-tête enrichissants, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné les appréciations faites par ses hôtes à la lecture du plaidoyer du Ctri pour la refondation des institutions nationales. (Source : alibreiville.com)

Centrafrique : Aides et assistances- Décoration de la mission médicale chinoise au palais de la renaissance

La Salle de Cinéma du Palais de la Renaissance a servi de cadre en fin d’après-midi du 19 décembre à la cérémonie de décoration des membres de la Mission Médicale chinoise en fin de mission en République Centrafricaine. Présidée par le Professeur Faustin Archange TOUADERA, cette cérémonie a vu la participation des Diplomates chinois, de l'équipe médicale de l'hôpital de l'Amitié et des membres du Cabinet Présidentiel. Dans son allocution, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en République Centrafricaine a vanté la prouesse des activités de la 19e équipe médicale chinoise qui a fourni près de 25.000 services ambulatoires d’urgence, 1.000 opérations chirurgicales et 10.000 consultations médicales en faveur de la population centrafricaine. Cette décoration, dit-il, est une marque de reconnaissance du peuple centrafricain à l’endroit de l’équipe médicale chinoise. La satisfaction des récipiendaires était à la hauteur de l'événement avec le sentiment du devoir accompli. (Source : abangui.com)

Zambie : Santé- Le pays confronté à sa pire épidémie d'anthrax

La Zambie confrontée à sa pire épidémie d'anthrax depuis plus de dix ans, a enregistré de nouveaux décès causés par le choléra, ont rapporté mardi les autorités sanitaires de ce pays d'Afrique australe. Quatre personnes sont décédées du choléra dans la capitale Lusaka en 24 heures, portant le nombre des victimes de cette infection à 64 pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. (Source : africanews)

Tchad : Education/formation- Plusieurs enseignants grévistes privés de salaire

Nombreux sont les enseignants qui ont confirmé n’avoir pas perçu leur salaire ce mois. Les enseignants grévistes confirment depuis quelques jours n’avoir pas reçus leur salaire, malgré le fait que le ministère des finances assure les avoir virés. Selon un article publié par le site d’informations Tchadinfos, « Il était d’abord question des membres du comité de crise dirigé par Djimhoudel Faustin. Mais celui-ci, contacté, affirme que ce n’est pas seulement eux mais plus de 6.000 enseignants ». Aucune suspension de salaire n’a été soulignée chez le ministre des finances. Car, « le ministère a assuré que les salaires ont été normalement virés. Se référant au ministère de l’Education, ce dernier fait savoir que le directeur des ressources humaines est mieux placé pour nous répondre. Contacté, celui-ci indique qu’il est en dehors de N’Djamena depuis une semaine et qu’il n’a pas d’informations à nous donner sur le champ.Du côté du ministère de la Fonction publique, on nous indique que c’est entre les ministères de l’Education et des Finances ». Apprend-on sur Tchadinfos. (Source : Le Journal du Tchad )

Sénégal : Malgré sa réintégration par la justice sur les listes électorales- Le représentant de Ousmane Sonko a été empêché de récupérer les documents nécessaires à sa candidature.

Le représentant de l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a été empêché mardi de récupérer les documents nécessaires à sa candidature à la présidentielle de 2024, malgré sa réintégration par la justice sur les listes électorales. Un juge sénégalais a ordonné jeudi la réintégration sur les listes électorales de M. Sonko, personnage central d'un bras de fer de plus de deux ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers. Le temps est compté pour l'opposant qui doit recueillir ses parrainages et déposer sa candidature à la présidentielle de février, dont il serait l'un des favoris, d'ici le 26 décembre. (Source : Presse locale)

Niger : Suspendu des « Instances de la Francophonie »- Le Cpf appelle à la libération de Bazoum

« Le Conseil permanent de la Francophonie (Cpf) suspend le Niger des Instances de la Francophonie et demande à la Secrétaire générale de poursuivre un suivi rapproché et constructif de la situation dans le pays », informe un communiqué de l’organisation parvenu à aNiamey ce mercredi 20 décembre 2023.La Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a réuni le 19 décembre 2023, par visioconférence, le Conseil permanent de la Francophonie (Cpf) en session extraordinaire pour examiner la situation en République du Niger. Cette réunion fait suite au coup de force perpétré le 26 juillet 2023 par des éléments des forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la partie (Cnsp).( Source :aniamey.com)