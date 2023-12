Guinée: 72 heures après le drame de Coronthie, le président de la transition décréte trois jours de deuil national

Guinéennes et Guinéens, Mes Chers Compatriotes,

Aujourd'hui, nous sommes tous profondément affectés par la tragédie survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 aux environs de minuit dans le dépôt central de la Société Guinéenne de Pétrole (SGP), situé dans la presqu'île de Kaloum.

L'incendie dévastateur a provoqué des pertes en vies humaines, des blessés, des sans-abris mais également des dégâts matériels importants.

Peuple souverain, solidaire et résilient de Guinée, je vous adresse mes sincères condoléances et mes voeux de prompt rétablissement aux blessés qui sont déjà intégralement et gratuitement pris en charge par l'État.

Guinéennes et Guinéens, Mes Chers Compatriotes,

En ces moments de douleur et de tristesse, mes pensées vont aux familles endeuillées, affectées par cette perte insoutenable. Aux blessés et sans abris, je vous assure de toute ma compassion, mon soutien et celui du peuple de Guinée tout entier.

Chaque fois que notre pays est confronté à des difficultés, à des défis, nous nous sommes toujours distingués par notre Union sacrée, notre générosité, notre solidarité et notre sens élevé de responsabilité. L'impressionnante chaine de solidarité qui s'est spontanément mise en place ici et à l'Étranger en est une parfaite illustration.

%

L'esprit civique et l'engagement citoyen de l'ensemble des Guinéens unis et solidaires envers nos victimes face à ce malheureux évènement est l'une des preuves éloquentes de notre grande capacité à franchir cette autre étape pénible de l'histoire de notre pays grâce à la foi inébranlable et la résilience de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen.

C'est l'occasion pour moi, de rendre un hommage tout particulier à toutes nos structures spécialisées, notamment les Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu'aux unités de secours pour leur promptitude et leur engagement à sauver des vies et à contenir la progression rapide de l'incendie. Leur bravoure est une lueur d'espoir dans ces moments de difficultés.

Je tiens particulièrement à remercier les pays amis de la Guinée pour l'expression de leur solidarité et leur compassion dans ces moments que nous traversons.

Par la même occasion je remercie également nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien.

Face à cette épreuve douloureuse, qui affecte tout le pays entier je décrète un Deuil National de trois (03) jours en hommage aux victimes à compter du Jeudi 21 Décembre 2023. Durant cette période, le drapeau national sera en berne sur l'ensemble du territoire et dans nos représentations diplomatiques.

J'invite chacun et tous de continuer à garder la sérénité et le calme, la discipline en respectant les consignes et directives du Gouvernement et les services spécialisés pour nous permettre de reprendre progressivement les activités notamment à Kaloum.

Que Dieu bénisse la Guinée et veille sur les Guinéennes et les Guinéens.

Je vous remercie.

Conakry, le 20 décembre 2023

Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées