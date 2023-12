Maroc: Lutte antiterroriste - Les efforts du Maroc salués par le Forum Russie-Monde arabe

Marrakech — Les efforts déployés par le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, comme en témoigne la présidence marocaine du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), ont été salués à l'occasion du 6ème Forum de coopération Russie-Monde arabe, organisé mercredi à Marrakech.

Dans la Déclaration conjointe sanctionnant ses travaux, le forum s'est félicité de l'accueil par le Maroc du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, soulignant, à cet égard, le rôle joué par le Royaume lors de sa présidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (2021-2023).

Les participants au Forum ont mis l'accent, par ailleurs, sur la nécessité de renforcer la coopération arabo-russe dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme sur les plans régional et international, réitérant leur refus des crimes commis par les groupes terroristes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité des pays arabes, "y compris ceux perpétrés par les groupes qui se rebellent contre l'autorité étatique en place et qui prennent les armes en dehors des cadres institutionnels légaux reconnus par les Etats".

Le Forum, dont les travaux ont été présidés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a exprimé son rejet de toute tentative d'associer le terrorisme à une quelconque race, nationalité ou civilisation, appelant les Etats à s'abstenir de tout soutien, explicite ou implicite, aux entités ou personnes impliquées dans des actes terroristes, dont les combattants terroristes étrangers.

Les participants ont de même condamné le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, affirmant que tout acte terroriste "est un acte criminel injustifié, nonobstant ses motivations, son timing, ses auteurs et ses cibles".

L'importance de ce Forum s'est renforcée au cours des dernières années en tant que plateforme d'échange des points de vue et de coordination des positions au sujet des différentes questions sur les plans régional et international, en prenant en considération les intérêts et les priorités liant les parties arabe et russe dans les domaines politique, économique et commercial.