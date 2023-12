Algérie: Ligue 1 Mobilis (11e J) - CRB-CSC à l'affiche, le dauphin en péril à Alger

ALGER — La 11e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi, samedi, et lundi, sera marquée par le choc entre le CR Belouizdad et le CS Constantine, alors que le dauphin la JS Saoura effectuera un déplacement périlleux pour affronter le Paradou AC.

Le match derby le plus attendu de la saison, devant mettre aux prises l'USM Alger au MC Alger, a été décalé à lundi au stade olympique du 5-juillet (20h00).

Le CRB (10e, 13 pts), accroché à la surprise générale le week-end dernier par la lanterne rouge l'ES Ben Aknoun (1-1), abordera ce rendez-vous avec l'intention de se racheter devant son public, face à une équipe du CSC (3e, 16 pts) qui aspire à préserver sa place sur le podium.

Si le Chabab compte renouer avec la victoire, le club constantinois tentera de confirmer son réveil en visant un quatrième match de rang sans défaite. Emmené par le buteur maison Brahim Dib (6 buts), le CSC aura des atouts à faire valoir face au CRB, qui bénéficiera de la faveur des pronostics.

La JS Saoura (2e, 18 pts), vainqueur dans le temps additionnel samedi à la maison face au NC Magra (2-1), sera en appel pour défier le Paradou AC (4e, 15 pts), dans un duel du haut de tableau qui promet beaucoup.

Dos au mur après un triste bilan de deux points décrochés lors des quatre derniers matchs, le PAC n'aura plus droit à l'erreur face à la formation de Béchar. Les joueurs de l'entraîneur français Corentin Martins seront appelés à sortir le grand jeu pour l'emporter face à une équipe accrocheuse.

L'ASO Chlef et le MCE El-Bayadh, qui se partagent la 4e place avec 15 points chacun (en compagnie du PAC), se rendront respectivement à l'Est du pays pour défier l'USM Khenchela (10e, 13 pts) et au centre pour affronter la JS Kabylie (7e, 14 pts).

Battues lors de la précédente journée, l'USMK et la JSK auront une belle occasion de se racheter et éviter d'être emportées par le doute, face à deux équipes qui voyagent mal. En effet, le MCEB et l'ASO n'ont pu décrocher que deux points en dehors de leurs bases.

Dans le ventre mou du tableau, l'ES Sétif (7e, 14 pts), qui souffle le chaud et le froid, partira favorite dans son antre du 8-mai 1945 face au MC Oran (14e, 6 pts), où rien en va plus.

Vainqueur en déplacement samedi dernier sur le terrain de l'US Souf (3-1), l'Entente visera un deuxième succès de rang, dans l'objectif de se rapprocher du podium.

Auteur d'un point seulement à l'extérieur (sur 9 possibles), le MCO est condamné à montrer un autre visage pour éviter une défaite qui serait fatal pour l'entraîneur Kheïreddine Madoui, sur un siège éjectable.

L'US Biskra (7e, 14 pts), qui surfe sur une belle série de cinq matchs d'invincibilité, n'aura pas, à priori, de difficultés pour l'emporter face à la lanterne rouge l'ES Ben Aknoun (16e, 3 pts).

Les gars de Ben Aknoun, auteurs, face au CRB, de leur deuxième point à domicile, devront batailler dur pour éviter la défaite du côté des "Ziban."

Enfin, le NC Magra (12e, 12 pts), en perte de vitesse après quatre matchs sans victoire, recevra le premier relégable l'US Souf (15e, 4 pts), dans un match qui devrait revenir au locaux.