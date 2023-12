Algérie: 2023 - Une année convaincante pour le sport national, en attendant confirmation aux JO de Paris

ALGER — Les sportifs algériens de différentes disciplines, dont celle du handisport, ont réussi en 2023 des résultats convaincants et prometteurs au niveau régional, continental ou international, dans une année pré-olympique charnière pour la course à la qualification aux Jeux d'été de Paris 2024 et ceux des Paralympiques qui marqueront la fin d'un cycle olympique très attendu.

Les multiples performances réalisées, entre autres, aux 15es Jeux sportifs arabes en Algérie clôturés avec une récolte historique de 255 médailles, ont permis de dégager des surprises agréables pour le sport national dans plusieurs disciplines, à l'image de la boxe, l'athlétisme, le judo et de la natation. Elles ont aussi constitué un noyau d'élite capable de réussir lors des futures compétitions, même si ce ne serait pas pour les prochains JO et JP-2024.

Traditionnels pourvoyeurs de médailles, l'athlétisme, la boxe et le judo ont été "fidèles" à leur coutume, outre les autres disciplines comme l'haltérophilie, la lutte associée, la natation ou le badminton, qui ont laissé leur empreinte face à une rude concurrence.

Marquée par une éblouissante prestation des athlètes algériens, dont celle "XXL" du nageur Jaouad Syoud, auteur de 11 médailles d'or, l'édition des joutes arabes aura aussi permis l'émergence de nouveaux talents à l'image de l'espoir du cyclisme féminin, Nesrine Houili, aussi première cycliste algérienne qualifiée aux JO-2024, en plus des véliplanchistes Ines Chellali (ILCA 4), Ramy Boudrouma et Amina Berrichi qualfiés aux JO dans la spécialité IQ Foil, ou encore la boxeuse Imane Khélif.

Avec 255 breloques dont 106 en vermeil et 77 argent, le sport national a réussi à porter son escarcelle de médailles à un total de 1136 consécrations dont 361 or, en neuf présences.

Cette historique performance a été suivie quelques mois plus tard par une exceptionnelle performance de la Gymnaste Kaylia Nemour, une étoile montante de 16 ans, sacrée vice-championne du monde aux barres asymétriques à Anvers (Belgique), une première historique au niveau africain et arabe, avec à la clé une qualification aux JO-2024.

Le Handisport, comme de coutume, a marqué la scène sportive nationale, avec plusieurs consécrations mondiales et continentales en para-athlétisme, para-judo, para-powerlifting, goalball, entre autres. Des performances qui devraient être suivies d'un enchainement de bons résultats lors des échéances internationales qui pointent à l'horizon.

En sports collectifs, l'année 2023 a été incontestablement marquée par le premier sacre des handballeuses du HBC El Biar, victorieuses en finale de la sixième édition du Championnat arabe des clubs féminins (16-25 novembre). Une consécration, la première dans les annales d'El-Biaroises qui ont réussi un tournoi exemplaire durant cette compétition.

Le volley-ball a, pour sa part, marqué son retour sur la scène continentale, grâce à la sélection nationale masculine, auteure d'un beau parcours au Championnat d'Afrique des nations en Egypte, avant de rater le sacre en finale, face au pays hôte qu'elle avait pourtant battu en match de poule. Cette seconde place a permis à l'Algérie de se qualifier au Mondial-2025.

JO-2024: des résultats qui attendent une confirmation lors de l'année olympique

De l'avis de techniciens, les performances répertoriées au cours de l'année 2023 sont certes acceptables, surtout pour les disciplines concernées par les Jeux olympiques et Paralympiques, mais attendent une confirmation lors de l'année 2024, qui est "plus qu'importante", car elle permettra aux acteurs du sport national de faire un "discernement" entre disciplines porteuses et celles qui restent à la traîne.

A quelques mois du coup d'envoi des JO-2024, 18 athlètes chez les valides ont composté jusque-là, leur billet pour le rendez-vous parisien dans sept disciplines : boxe (5), athlétisme (3), tir sportif (3), cyclisme (2), aviron (2), voile (2), gymnastique (1), et seize (16) chez les paralympiens dans cinq disciplines: para-athlétisme (12), powerlifting (2), Kayak (1), Para-judo (1athlète) et l'équipe de Goalball (dames).

Après avoir dominé le tournoi pré-olympique de Dakar en septembre dernier, en décrochant cinq billets qualificatifs (3 dames et 2 messieurs), la boxe est à l'heure actuelle la discipline qui sera la plus représentée à Paris.

Possédant de réelles chances d'être médaillées à Paris, Roumaissa Boualem (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg) et Imane Khelif (66 kg) auront l'occasion de marquer l'histoire de la boxe algérienne. Leurs compatriotes masculins Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg) possèdent également les capacités pour s'illustrer face aux meilleurs boxeurs du monde.

En athlétisme, les demi-fondistes (800m) Djamel Sedjati (vice-champion du monde en 2022) et Slimane Moula auront aussi l'occasion de briller sur la piste du Stade de France. Après une saison 2023 difficile en terme de résultats, les deux coureurs auront à coeur de prendre leur revanche après avoir raté leur course en finale des Mondiaux 2023 à Budapest, l'été dernier (5e et 6e).

Pour sa part, le triple sauteur Mohamed Taher Yasser Triki essayera de jouer les troubles-fêtes face aux spécialistes de la discipline, dont le champion du monde burkinabé Haugues Fabrice Zango.

La discipline de tir sportif, avec ses trois qualifiés (Houda Chaabi, Samir Bouchireb et Koceila Adoul), jouera ses chances à fond, tout comme, le rameur Sid Ali Boudina (3e participation) et sa compatriote Nihad Benchadli.

Les deux derniers athlètes algériens qualifiés aux Jeux olympiques Paris 2024 sont les véliplanchistes Ramy Boudrouma et Amina Berrichi.

La délégation sportive nationale aura la chance d'augmenter le nombre de qualifiés aux JO 2024, notamment en judo avec Driss Messaoud et Amina Belkadi, lors des prochaines échéances de qualification qui se poursuivent jusqu'en juin 2024.