Madagascar: Gouvernement Ntsay - Démission hier

Le président Andry Rajoelina a dirigé hier le premier Conseil des ministres de son second mandat.

C'est confirmé. Le Premier ministre Ntsay Christian met fin au mandat de son équipe gouvernementale. En effet, le locataire de Mahazoarivo a déposé sa lettre de démission, ainsi que celle de l'ensemble de son gouvernement hier lors du Conseil des ministres qui s'est tenu au Palais d'Iavoloha. Il s'agissait du premier Conseil dirigé par le président Andry Rajoelina après sa réélection. C'était en revanche le dernier Conseil des ministres des membres du gouvernement Ntsay Christian. Le Chef de l'Etat a tout de suite pris le premier décret de son nouveau quinquennat. Celui relatif à l'acceptation de la démission du gouvernement, et confiant l'expédition des affaires courantes au Premier ministre et aux ministres démissionnaires. L'équipe dirigée par Ntsay Christian a donc attendu quatre jours après l'investiture du président réélu pour déposer sa démission. A souligner qu'aucune loi ne prévoit la démission du gouvernement après l'élection d'un nouveau président de la République. Il s'agit en revanche d'une pratique républicaine qui a toujours été respectée sous les précédents régimes. En 2019, le gouvernement Ntsay a remis sa démission le jour de l'investiture d'Andry Rajoelina.

Résultats

Mais la date de la démission ne devrait pas provoquer des polémiques. Les débats devraient plutôt s'orienter sur le bilan et les résultats de chaque ministre. Qui a réussi sa mission et qui a échoué ? Le président Andry Rajoelina a toujours exigé une obligation de résultats. En tout cas, pour ce second mandat, ce dernier a déjà annoncé la couleur. Seuls ceux qui ont bien travaillé et qui ont obtenu de bons résultats seront reconduits à leur poste. En effet, le TGV entend enclencher la vitesse grand V en ce qui concerne la mise en oeuvre des actions au développement. Lors de ce premier Conseil, il a rappelé les 3 piliers du développement autour desquels vont se consacrer son mandat. A savoir le capital humain et la priorisation du Sosialim-bahoaka, l'industrialisation, ainsi que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le Conseil des ministres d'hier a ainsi pris la décision relative à l'instauration de différentes structures étatiques visant à accélérer la mise en oeuvre des projets liés à ces secteurs. Un plan d'actions caractérisé par des objectifs précis a ainsi été élaboré pour les 100 premiers jours du mandat présidentiel. Ceci prévoit notamment la gratuité de l'accès au planning familial au niveau de tous les hôpitaux publics.

%

Titre foncier

A partir de ce mois de janvier, l'Etat va lancer un programme de formation des familles vulnérables sur l'agriculture et l'élevage dans le cadre du programme PFUMVUDZA qui consiste à octroyer un surface de terrain à cultiver et un foyer à aux familles nécessiteuses. La formation durera 3 mois et après 5 ans, les bénéficiaires se verront attribuer un titre foncier pour qu'ils puissent s'y installer définitivement. Les ministres responsables ont reçu une instruction en vue de lancer immédiatement la sélection des bénéficiaires. Réalisé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, ce projet sera mis en oeuvre à travers Madagascar et des maisons préfabriquées seront construites sur les sites d'hébergement du projet.

« Komity Loharano »

Par ailleurs, afin d'améliorer la gestion des services au niveau des quartiers, le régime Rajoelina prévoit en ce début de mandat, de procéder au renouvellement des structures et des responsables au niveau des Fokontany. Aussi un comité dénommé « Komity Loharano » sera mis en place pour gérer les affaires sociales. Une nouvelle élection sera ainsi organisée et la participation des fonctionnaires retraités et des Raiamandreny est fortement encouragée. Cette mesure a certainement été prise pour remédier les mécontentements et les grognes autour de la distribution de vivres et des actions sociales dans les Fokontany. D'autant plus que face à l'inflation et à la hausse des prix du riz sur le marché, le Conseil des ministres a pris la décision relative à la reprise dans l'immédiat de la vente des Vary mora.