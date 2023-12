Maroc: Le SG de la Ligue arabe se félicite de la 'coopération élargie à tous niveaux' avec la Russie

Marrakech — Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El Gheit, s'est félicité, mercredi à Marrakech, de "la coopération élargie à tous les niveaux" avec la Fédération de Russie.

"La Russie est un partenaire international agissant, auquel nous sommes liés par des relations politiques et des rapports historiques et culturels qui constituent un socle solide pour raffermir ces liens et renforcer nos capacités de résilience face aux crises et défis communs", a déclaré M. Abou El Gheit, qui s'exprimait par visioconférence à l'ouverture des travaux du 6ème Forum de coopération Russie-Monde arabe.

Le SG de la Ligue arabe a relevé que les relations arabo-russes ont démontré leur efficacité en mettant à profit les atouts en termes de coopération solide et de confiance mutuelle, affirmant que l'organisation panarabe vise à développer davantage ces relations dans divers domaines.

Il a estimé, d'autre part, nécessaire de faire preuve de compréhension et de coopérer avec les grandes puissances mondiales pour faire face aux crises complexes en Syrie, au Yémen, au Soudan et en Somalie, notant que la Russie demeure un partenaire fiable pour plusieurs pays arabes.

Il a, par ailleurs, appelé à apporter le soutien nécessaire au Conseil d'affaires russo-arabe et à favoriser la participation du secteur privé, des hommes d'affaires et des investisseurs russes et arabes dans ce forum, au service d'un partenariat constructif entre les deux parties.

La coopération culturelle et scientifique requiert, quant à elle, plus d'efforts afin qu'elle soit érigée en priorité pour la Russie et le monde arabe, a-t-il noté, soulignant l'importance de la mise en oeuvre de la proposition de création d'un centre culturel arabe à Moscou, approuvée lors de la troisième session du forum.

Par ailleurs, le SG de la Ligue arabe a souligné que la question palestinienne demeure une préoccupation majeure, déplorant "les crimes commis à l'encontre du peuple palestinien dans la bande de Gaza, avec des milliers d'innocents tués, pour la plupart des femmes et des enfants".

M. Abou El Gheit a plaidé en faveur d'une "solution définitive à même de remédier aux causes profondes de ce conflit, en l'occurrence la solution à deux États". "Tous ceux qui oeuvrent pour une paix durable, dont la Fédération de Russie, (...) doivent comprendre que l'occupation est la racine du problème", a-t-il fait remarquer.

Le Forum de coopération Russie-Monde arabe se veut une réunion, de nature régionale, qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères. Cette édition qu'abrite le Maroc est présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Prennent part à cette réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe, Houssam Zaki, et les délégations ministérielles des États arabes participants.