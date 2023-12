Tunisie: Startups - 216 Capital dirige la levée de fonds pre-seed d'un million de dollars de la startup 'Imaginario AI'

Tunis — La startup "Imaginario AI" spécialisée dans le traitement de contenus vidéo et audio à l'aide de l'intelligence artificielle, vient de clôturer une levée de fonds pre-seed (capital amorçage) d'un million de dollars dirigée par 216 Capital, aux côtés de Blue Lake VC, Earthling Ventures, Comcast NBCUniversal, Techstars et une série de business angels, et ce dans l'objectif de renforcer sa présence sur le marché international, a fait savoir, mercredi, la société de capital-risque 216 Capital, fondée à Tunis en 2021 par une équipe d'entrepreneurs, d'investisseurs et de créateurs d'entreprises.

"Imaginario répond à un challenge de plus en pressant dans l'industrie des contenus vidéo" affirme Dhekra Khelifi, partner chez 216 Capital, soulignant qu'"il était important pour nous d'intéresser la startup à la Tunisie, afin qu'ils l'imaginent comme un point d'entrée au marché de la région MENA. Les talents Tunisiens spécialisés en IA qui ont été recrutés par Imaginario seront déterminants dans la réussite de la startup, surtout guidés par l'expertise et la connaissance du marché de José et Abdelhak".

Cet investissement va permettre à la startup de concrétiser son développement et d'élargir ses équipes d'ingénierie et commerciales aux États-Unis, en Europe et dans la région MENA à partir de la Tunisie.

L'investissement de 216 Capital permettra à la startup de renforcer sa présence sur le marché international et de donner la possibilité aux talents tunisiens de jouir d'une expérience internationale au sein d'une startup à la pointe de l'innovation technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle.

"Imaginario AI" a été fondée en 2021 par des experts qui combinent plus de 25 ans d'expertise dans le domaine de la vidéo et de l'IA multimodale, à savoir Jose M. Puga, PDG, qui a notamment pu gérer la création et la croissance de services vidéo pour des sociétés telles que la BBC et Warner Bros Discovery, et Abdelhak Loukkal, CTO, qui a mis au point des solutions d'IA dans le domaine de la robotique et de la conduite autonome, utilisées à ce jour par SoftbankRobotics et Renault.

La startup révolutionne le traitement de contenus vidéo et audio à l'aide de l'intelligence artificielle. Grâce à sa plateforme offrant une API (interface de programmation d'application) puissante alimentée par l'IA, elle a la capacité de gérer des volumes importants de données, de simplifier et d'accélérer significativement les processus liés à la création et à la compréhension du contenu multimédia pour les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu. Ses clients incluent Warner Bros. Discovery, Universal Pictures et Cinerverse.

En effet, 82% des contenus sur Internet sont des vidéos. Cependant, la difficulté de la data vidéo pour les entreprises réside dans le délai nécessaire pour l'analyser, sélectionner les passages les plus intéressants et mettre en place le montage nécessaire.

La promesse de la startup "Imaginario AI" consiste à faciliter et réduire ce processus de production à l'aide de l'intelligence artificielle. De grands studios hollywoodiens, clients de la plateforme, indiquaient ainsi avoir gagné 50% de temps dans la recherche et la création grâce à "Imaginario AI".

"Imaginario AI", actuellement accompagnée par l'accélérateur Techstars Comcast Lift Labs, ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle prévoit déjà un nouveau tour de table en 2024 afin de lever 2 millions de dollars.

216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seed spécialisée dans les entreprises technologiques. 216 Capital investit auprès d'entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.