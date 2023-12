Tunisie: Elections locales-Tunis II - Programme électoral de Hédia Hakimi, candidate pour le conseil de Carthage

Tunis — Hedia Hakimi, candidate à la circonscription électorale "Carthage Byrsa", pour le conseil local de Carthage, s'est engagée à oeuvrer pour transformer la région en "une Imada qui répond aux aspirations de ses habitants".

Dans une déclaration à l'agence TAP, la candidate a affirmé qu'elle a élaboré son programme électoral sous le slogan "Main dans la main vers un avenir meilleur". Il comporte des points économiques et sociaux dont notamment la formation et l'encadrement des jeunes chômeurs et des femmes au foyer de manière à leur permettre de gagner leur vie dignement.

Elle s'est aussi engagée à fournir le soutien nécessaire aux petits et moyens projets et à développer les projets locaux et créer des points de vente "du producteur au consommateur" pour lutter contre l'inflation des prix.

Sur le plan sanitaire, la candidate a promis de veiller à fournir les médicaments et équipements nécessaires au dispensaire et d'aménager un espace pour les animaux de la rue.

Elle a aussi proposé de mobiliser des psychologues dans les écoles et de consacrer une journée hebdomadaire pour les activités sportives et de loisirs.

Sur le plan culturel, Hedia Hakimi, 36 ans, s'est engagée à construire un complexe culturel moderne et à entretenir les sites archéologiques et touristiques de la région.

La circonscription électorale "Carthage Byrsa" compte 5 candidats. Seize candidats, dont deux personnes handicapées, sont en lice pour les élections du conseil local de Carthage.

La délégation de Carthage s'étale sur une superficie de 7,774 Km2 soit 2,69 pc de l'ensemble de la capitale Tunis. Elle compte 26267 habitants et est répartie sur 6 circonscriptions électorales à savoir : El Yasmina, Amilcar, Cité Mohamed Ali, Sidi Bousaid, Carthage Plage et Carthage Byrsa.