Tunisie: Handisport - L'agence TAP ouvre le débat sur la Réalité et les défis du handisport d'élite au pays

TUNIS — "Réalité et défis du handisport d'élite en Tunisie" a été le thème de la conférence-débat organisée mercredi par l'agence Tunis Afrique Presse, à l'occasion de l'annonce des résultats du référendum annuel des meilleurs sportifs 2023.

Le débat s'est déroulé en présence du Président-Directeur Général de l'agence TAP, Najeh Missaoui, du président du Comité National Paralympique Tunisien, Mohamed Mzoughi, du Directeur général du Sport, Mourad Mellouli, du Directeur général de promotion des personnes handicapées, Nizar Boussalmi, ainsi que des représentants des médias.

Le PDG de l'agence TAP a souligné, à cette occasion, que l'organisation de cette conférence-débat a pour objectif d'ouvrir un dialogue approfondi sur la réalité du handisport d'élite en Tunisie et sur les moyens de lui garantir les meilleures conditions de succès lors des prochaines échéances sportives, dont notamment les Jeux Paralympiques de 2024.

Il a indiqué que le handisport tunisien qui s'est limité depuis des années à l'athlétisme, a commencé à s'ouvrir sur d'autres disciplines sportives telles que le para-tennis de table, le para-aviron et le para-triathlon, ce qui exige des différentes parties impliquées à oeuvrer pour la promotion de ces sports en vue de créer une élite compétitive et performante.

"Le référendum de l'agence TAP qui en est à sa 12e édition constitue une occasion de célébrer les valeurs d'excellence et un moyen d'encourager les athlètes performants", a souligné Missaoui ajoutant que l'agence aspire, à travers l'organisation de ce référendum, à être la voix des fédérations, des associations et de toutes les composantes sportives.

Il a indiqué que l'agence a veillé à assurer une meilleure organisation de cette "journée de l'information sportive" qui constitue un cadre de dialogue constructif permettant de discuter des vraies questions du handisport avec les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Affaires sociales et du Comité national paralympique tunisien.

De son côté, le président du Comité national paralympique tunisien a souligné l'importance du rôle des médias dans la réussite des athlètes à besoins spécifiques, saluant le partenariat avec les différentes structures et parties intervenantes afin de développer le handisport tunisien.

Il a indiqué que la Tunisie enregistrera sa participation aux Jeux Paralympiques de Paris dans plusieurs disciplines, alors que la participation tunisienne s'est limitée jusqu'aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 à l'athlétisme seulement.

"Le Comité national paralympique tunisien déploie de grands efforts pour garantir le plus grand nombre de participants à ces jeux", a affirmé Mzoughi précisant que les prochains tournois de qualification verront la participation des meilleurs athlètes tunisiens afin d'assurer la qualification du plus grand nombre de représentants tunisiens aux Jeux de Paris.

Pour sa part, Mourad Mellouli, directeur général des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, a affirmé que l'autorité de tutelle continuera à soutenir et à encourager les athlètes handicapés, rappelant à ce propos que les primes allouées aux sportifs handisports sont désormais de la même valeur que celles accordées aux sportifs valides.

Il a ajouté le ministère a réservé des contrats-objectifs d'une valeur de plus d'un million de dinars à l'intention de Walid Ktila, Raoua Tlili, Yassine Guennichi, Rouay Jebabli, Ahmed Ben Moslah, Soumaya Boussaid, Mohamed Farhat Chida et Nourhane Haj Salem.

Le directeur général pour la promotion des personnes handicapées, Nizar Boussalmi, a quant à lui souligné que le ministère des Affaires sociales attache une grande importance aux personnes handicapées tout en s'engageant à respecter le principe d'égalité des chances et de justice sociale et à développer un projet de vie pour les personnes handicapées comprenant les étapes de réadaptation, de traitement et de travail d'intégration sociale.

"Encourager le handisport traduit l'importance accordée aux personnes à besoins spécifiques au sein de la société et constitue un moyen de leur garantir l'égalité des chances", a-t-il affirmé ajoutant que la pratique du sport par cette catégorie sociale est une forme de lutte et de résistance face aux difficultés.

De son côté, Abderrazak Swaisia, Directeur technique du Comité National Paralympique Tunisien, a indiqué que 10 athlètes ont assuré jusqu'à présent leur qualification pour les Jeux Paralympiques 2024, ajoutant que ce nombre pourra augmenter étant donné que 16 athlètes sont encore en course pour une place aux jeux de Paris et qui devront passer par des tournois qualificatifs à Dubaï, Tunis, Marrakech, Rabat et Paris ou par les Championnats du monde de Kobe (Japon).

s-bak