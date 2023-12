Cameroun: Le Pape François inquiète, le président Paul Biya décrète.

Un communiqué du chef de l'Eglise Catholique à mis le feu aux poudres alors qu'au Cameroun le chef de l'Etat Paul Biya a mis fin au suspense dans le service de renseignements.

Il s'est agi d'un simple communiqué venant du Vatican dont la substance est « Bénédiction des couples homosexuels, hors liturgie » L'ire est montée d'un cran, mettant en mal l'Eglise Catholique qui est au Cameroun. Malgré les précisions données par l'Eglise locale, rien n'y fit, le démon est dans la maison « Le Diable s'habille en soutane... ». Pour le quotidien Le Messager, paraissant à Douala la capitale politique La nouvelle a été répandue hier mardi 19 décembre, au cours d'une édition de journal d'une chaine de télévision internationale. Les téléspectateurs africains sont restés médusés face à ce qu'ils entendaient que le Pape ait signé le 18 décembre 2023, une déclaration d'autorisation de bénédiction des couples homosexuels. Et pourtant, en Afrique, l'Eglise est viscéralement opposée à une pratique millénaire : la polygamie. Et le journal La Voix des Jaunes de s'interroger « A Quand la bénédiction des couples polygames ? ». Telle est la question que se pose plus d'un Africain après l'autorisation par le Pape François des bénédictions hors-liturgie pour les couples homosexuels le 18 décembre dernier ; ceci alors que la polygamie, profondément ancrée comme valeur culturelle africaine, est toujours considérées par le Vatican comme une offense à la dignité de la personne humaine.

%

Au sujet de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Apres la vraie fausse ordonnance de libération des principaux suspects à savoir l'homme d'affaire Jean Pierre Amougou Belinga et le Directeur de la Direction Générale de La Recherche Extérieure le service de contre-espionnage Maxime Eko Eko, après le Taulé populaire de désapprobation que cette vraie fausse information aura suscité, la réaction de Paul Biya, président de la République ne s'est pas faite attendre. Notamment aux Services de renseignements. Le journal Le Témoin paraissant à Yaoundé, la capitale estime que « Paul Biya injecte du sang neuf ». En prenant deux décrets nommant respectivement Jean Pierre Robins Ghoumo Directeur Général de la Recherche Extérieure et Eloundou Mesmin Magloire Aristide en tant que Directeur Général Adjoint du service de contre-espionnage camerounais, le Président de la République a voulu remettre de l'ordre dans les services de renseignements très critiqués et au Tribunal de l'opinion depuis le débat de l'année. Dans la meme affaire, Info Matin qui parait à Yaoundé explique « Pourquoi Savom est aux arrêts ». Ainsi que l'annonçait le trihebdomadaire La Météo d'hier, Info Matin confirme la mise en détention provisoire, depuis mardi, en fin d'après-midi, à la prison principale de Yaoundé-Kondengui, du maire de Bibey, dans la Haute Sanaga. Des sources généralement crédibles évoquent, bien que sans grande conviction, la non-assistance à personne en danger, la complicité de filature et de torture. Elles sembleraient, également, lui trouver quelques liens avec des suspects, actuellement en détention dans le cadre de la même affaire.

Au niveau des Finances publiques, Défis Actuels parle de « L'évaluation favorable des bailleurs de fonds ». Une évaluation du système de gestion des finances publiques du Cameroun selon la méthodologie Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), a conclu que sur 31 indicateurs évalués, quinze ont connu une évolution positive, huit ont été jugés stables, cinq ont régressé et trois n'étaient pas comparables. Cependant que dans la Lutte contre le paludisme, Quotidien Echos Santé fait état de l'« Impact Santé collecte les contributions des secteurs apparentés ». Une concertation multisectorielle mène la réflexion à Douala il est question, au terme d'un atelier de 04 jours qui se tient depuis le 18 décembre 2023 pour s'achever ce jour, d'intégrer les contributions des secteurs apparentés dans le projet de cadre multisectoriel d'intervention contre le paludisme. C'est donc l'objectif de l'atelier de revue de proposition du cadre multisectoriel pour la lutte contre le paludisme au Cameroun, organisé par Impact Santé Afrique.