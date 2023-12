Maroc: Les relations maroco-russes, historiques et distinguées (M. Bourita)

Marrakech — Les relations entre le Maroc et la Russie sont historiques et distinguées, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le président russe Vladimir Poutine, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

S'exprimant lors d'un point de presse avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au terme de leurs entretiens à l'issue de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde Arabe, M. Bourita a souligné que ces relations se sont considérablement développées grâce à la visite de SM le Roi en Russie en 2002, qui a été couronnée par la signature du partenariat stratégique et à la deuxième visite du Souverain en Russie en 2016, au cours de laquelle un partenariat stratégique renouvelé a été annoncé entre les deux pays en sus de la mise en place d'une nouvelle feuille de route pour les relations bilatérales.

Et d'expliquer que ce partenariat stratégique renouvelé a donné une forte impulsion aux relations entre les deux pays et créé des perspectives positives et ambitieuses pour la coopération bilatérale.

Dans ce contexte, M. Bourita a fait état d'un dialogue politique avancé et régulier entre le Maroc et la Russie, soulignant que la commission mixte bilatérale se tiendra l'année prochaine à Moscou, avec la signature prévue d'une série de conventions qui contribueront indubitablement au développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que l'énergie, les mines, l'agriculture ou encore la pêche.

Et de relever que ses entretiens avec son homologue russe ont également constitué l'occasion d'examiner plusieurs sujets d'ordre régional et international.

Ces entretiens, a poursuivi M. Bourita, ont aussi porté sur la question du Sahara marocain, en sus d'autres sujets dont la situation en Libye et au Sahel.

S'agissant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, M. Bourita a souligné la position permanente et constante du Maroc, basée sur des principes et des références clairs qui soutiennent la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats membres de l'ONU, le recours au dialogue, l'adoption du principe de bon voisinage et le recours aux solutions pacifiques dans le cadre des résolutions des Nations Unies.