Cote d'Ivoire: Cavally - 6, 072 tonnes de produits incinérés

La direction régionale du Commerce, de l'Industrie et des PME du Cavally a procédé à l'incinération des produits prohibés, le mercredi 20 décembre 2023 en présence des directeurs régionaux, chefs de service, des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité et des commerçants.

Ce sont plus de 6,072 tonnes de produits prohibés d'une valeur de 9 .730.175 francs CFA saisies par les agents de la direction du Commerce, lors d'une mission de contrôle sur les marchés de la région du Cavally pour des raisons de péremption, d'interdiction, défaut d'étiquetage, de contrefaçon et de contrebande. Ces produits étaient essentiellement composés de denrées alimentaires, comme l'huile, le riz , le lait, la boisson hygiénique sucrée, des boîtes de tomate concentrée, produits phytosanitaires, les boissons alcoolisées, les pots de peinture, les cartouches de cigarettes.

Vu les conséquences néfastes et les enjeux sur la population, le directeur régional du Commerce, de l'Industrie et des PME du Cavally, Touré Kikouiv a conseillé aux commerçants de vérifier les dates de péremption des marchandises avant l'achat et d'être vigilants envers les revendeurs pour ne pas intoxiquer les consommateurs et les populations en général. Il a invité également les forces de l'ordre et de sécurité à accompagner la direction du commerce dans son rôle de veille et de contrôle sur les marchés afin que cette mauvaise pratique des commerçants soit débarrassée définitivement de leur habitude.

%

Pour atténuer les risques liés à cette mauvaise pratique des commerçants, le Secrétaire général 2 de la préfecture de Guiglo, Patrick N'Guessan Yapi, représentant le préfet de région, préfet de département de Guiglo Bassinima Cissé a prodigué des conseils aux commerçants .« Soyez le porteur de nos messages auprès des revendeurs pour que désormais avant de prendre les marchandises, il faut contrôler les dates de péremption mentionnée sur les marchandises et de ne pas du tout prendre les marchandises qui n'ont pas de stickers . À partir de janvier 2024 , une mission de contrôle sera faite sur les marchés publics chaque fin du mois.», a signifié le SG 2 , Patrick N'Guessan Yapi.

Il faut rappeler que ce sont 198 bidons d'huile de 25 litres, 336 sacs de 50 kg de sucre soit 16,8 tonnes et de 84 cartons de boissons énergétiques alcoolisées et d'autres divers produits manufacturés qui ont été saisis par la direction du commerce de Guiglo en 2023.