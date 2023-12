Afrique: Le Forum de coopération Russie-Monde arabe souligne l'attachement au respect de l'unité et de la souveraineté de la Libye

Marrakech — Le 6ème Forum de coopération Russie-Monde arabe a souligné, mercredi dans une Déclaration conjointe, l'attachement au respect de l'unité et de la souveraineté de l'Etat libyen et à la sécurité de ses territoires.

Dans cette déclaration ayant sanctionné les travaux du Forum tenu à Marrakech, les ministres des Affaires étrangères participants ont également exprimé leur rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye et mis l'accent sur le principe d'appropriation par les Libyens du processus politique.

Le Forum a, en outre, plaidé pour le respect de l'accord politique conclu à Skhirat en 2015, faisant part de son rejet de la solution militaire. Il a appelé à soutenir le processus de réconciliation nationale globale parrainé par le Conseil présidentiel libyen et ses efforts en faveur de la stabilité politique.

Il a, par ailleurs, appelé à soutenir les efforts visant à favoriser la tenue simultanée des élections présidentielle et parlementaires en Libye dans les plus brefs délais, à même de répondre aux aspirations du peuple libyen à la sécurité et à la stabilité.

Saluant les efforts consentis par la commission militaire conjointe (5+5) pour la consolidation du cessez-le-feu et l'appel lancé en faveur de l'unification des institutions sécuritaires et militaires sous l'égide d'un seul organe exécutif capable d'asseoir son autorité sur l'ensemble des territoires libyens et représenter tous les Libyens, la Déclaration conjointe a insisté sur la nécessité du retrait de toutes les forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires présents sur le sol libyen.

Le Forum a en outre plaidé pour la poursuite du soutien de l'ensemble des mesures susceptibles de protéger les ressources de la Libye, ses fonds et ses actifs dans les banques et les pays étrangers, de manière à les valoriser jusqu'à la levée des mesures internationales décidées à ce sujet.