Maroc: Championnat arabe de cyclisme - Le Marocain Al Korji remporte la course contre-la-montre individuelle

Casablanca — Le coureur cycliste marocain Mohcine Al Korji a remporté, mercredi à Riyad, la course contre-la-montre individuelle du Championnat arabe de courses sur route.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de cyclisme, Al Korji a parcouru les 31 km de l'épreuve en 39 min 6.52, devançant l'Algérien Azzeddine Laagab de 9 secondes et l'émirati Abdellah El Hamd de 21 secondes, ainsi que l'autre Marocain Adil Al Arbaoui (53 secondes).

Cette victoire porte la récolte marocaine à cinq médailles, deux en or, une d'argent et deux de bronze.

En effet, les Marocains Mehdi Arbaoui (juniors) et Salima Hariri (U23) ont remporté, mardi, la médaille de bronze de la course contre-la-montre. Lundi, la sélection nationale du Maroc seniors a remporté la médaille d'or de la course contre-la-montre par équipes.

L'équipe marocaine, composée d'Achraf Ed-doghmi, Mohcine Al Korji, Adil Al Arbaoui et El-Houssine Sebbahi, a parcouru les 62 km de l'épreuve en 1h 12 min 41 sec, dépassant les sélections émiratie (1:13.13) et algérienne (1:15.50).

La sélection juniors avait décroché, dimanche, la médaille d'argent, en parcourant les 54 km de l'épreuve en 1:08.55, derrière la sélection irakienne (1:08.41) et devant l'équipe algérienne (1:09.28).

Elle était composée d'Achraf Karimi, Mehdi Arbaoui, Saad Aid Akbour et Yahya Bourkila.

L'équipe nationale de cyclisme (hommes et dames) participe, aux côtés des équipes de 11 pays arabes, à ce championnat, prévu du 16 au 23 décembre dans la capitale saoudienne.

Plus de 400 cyclistes, représentant le Maroc, la Tunisie, les Émirats arabes unis, la Syrie, le Bahreïn, la Libye, l'Algérie, le Qatar, l'Irak, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, s'affrontent lors de ce championnat, organisé en coopération avec la Fédération arabe de cyclisme sous l'égide de l'Union cycliste internationale, en contre-la-montre par équipes, contre-la-montre en individuel et course individuelle.