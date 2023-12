Maroc: Le pays, sous la conduite de SM le Roi, s'est engagé dans une transformation sociale majeure (Mme Hayar)

Le Caire — Le Maroc, sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'est engagé dans une transformation majeure au niveau social, a souligné, mercredi au Caire, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Cette transformation s'incarne dans le lancement de grands projets visant à promouvoir davantage les conditions et les droits des enfants, des femmes et des personnes en situation vulnérable, a indiqué Mme Hayar lors de la séance d'ouverture de la 43ème session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales.

Elle a souligné, dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général par intérim, que le Royaume mise sur l'investissement dans le capital humain et sur le renforcement des piliers sociaux de l'Etat, en adoptant le nouveau modèle de développement et en généralisant la protection sociale.

La nouvelle stratégie du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille vise à renforcer cette dynamique nationale, en tant que nouveau mécanisme consolidant l'aspect social, en adoptant les principes du développement inclusif, de l'approche verte et participative et de la digitalisation, a-t-elle ajouté.

Mme Hayar a relevé qu'il a été procédé à la mise en place d'une nouvelle génération de services pour garantir les droits des enfants, autonomiser les femmes économiquement et les protéger contre toute forme de violence, et prenant également en compte les personnes à besoins spécifiques pour assurer leur intégration sur le marché du travail.

Le Maroc accueillera l'année prochaine une conférence internationale sur "L'économie des soins", afin de développer de nouveaux programmes, en termes de métiers de soins et de normes de qualité, a-t-elle poursuivi, notant que l'objectif est de soutenir la famille et de faciliter la réconciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes, en oeuvrant pour son autonomisation économique et en offrant un environnement favorable à l'intégration des personnes à besoins spécifiques et âgées.

L'ordre du jour de cette réunion de deux jours comprend un certain nombre de dossiers, notamment ceux liés au suivi de la mise en oeuvre des dimensions sociales des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.