Congo-Brazzaville: Infrastructures commerciales - Le centre commercial Brazza Mall ouvert au public

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a officiellement inauguré, le 20 décembre, le premier module du centre commercial Brazza Mall, construit par la société chinoise China Jiangsu international.

Avec une superficie totale de 60 840 m², le site commercial est au coeur de l'Afrique et au service des Brazzavillois. Il valorise, entre autres, le made in Africa, le savoir-faire congolais et la créativité des grandes marques internationales.

Brazza Mall est, en effet, composé de huit blocs de bâtiments de 48 360 m² répartis sur deux modules.

Le premier qui a été inauguré par le président de la République est composé de quatre blocs dont le bloc A réservé aux bureaux et galeries de vente. Le bloc B regroupe le pôle artistique et concept store tandis que le bloc C est composé des espaces d'alimentation et de divertissement. Ce module offre également un bloc conciergerie où l'on retrouve un ensemble de trois bâtiments techniques, un parking de 233 places.

Le centre commercial Brazza Mall, situé en face du siège du sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, est dormais opérationnel depuis ce mercredi après la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque et la visite des lieux par Denis Sassou N'Guesso. Cet endroit ambitieux et moderne développe et offre à la fois un espace de shopping et de vente des objets en commençant par l'alimentation jusqu'aux biens et services, en passant par les produits made in Africa.

Cette plateforme se veut d'être le point culminant de la mode et du shopping et ambitionne de devenir le centre commercial de référence d'Afrique centrale. Il souhaite contribuer au développement du pays et de toute la région, participant à l'essor du secteur commercial et à la création de nombreux emplois.

Le président du Conseil départemental, maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a exprimé la joie des habitants de la ville capitale suite à la multiplication des infrastructures qui participent non seulement à la création d'emplois mais à la modernisation de cette ville. Il a ainsi invité les usagers de ce centre commercial à jouer leur partition en le fréquentant et en le protégeant.

Faisant la présentation technique de l'ouvrage, le délégué général aux Grands travaux, Oscar Otoka, a indiqué que la construction de ce joyau s'inscrit dans le programme du gouvernement. C'est le fruit de la coopération entre le Congo et la République de Chine. Il a signifié que ce complexe commercial participe à la modernisation du quartier Mpila.

Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, a indiqué que la construction des infrastructures au Congo contribue bien à la métamorphose de la République. « Le but de la construction de Brazza Mall consiste à promouvoir les marques de Brazzaville, valoriser les artistes et donner un espace de vie aux très petites, petites et moyennes entreprises. Dans son processus, Mpila, en pleine métamorphose, respire un souffle nouveau et poursuit sa mue en se donnant à s'assumer d'être un repère des initiatives propices à l'économie de service. Brazza Mall est comme une opportunité ouverte à toutes les initiatives. La République met à notre disposition une infrastructure moderne », a-t-il déclaré.

Notons que le second module sera inauguré en 2024. Pour marquer positivement le lancement de ce centre commercial, un programme alléchant liant prestations musicales, animations, défilé de mode et autres activités est offert au public brazzavillois. Il y a également un défilé de mode d'Adama Paris et des designers congolais. Le styliste Elie Kuame a aussi inauguré une boutique éphémère mettant en scène ses belles créations. Selon ses dirigeants, Brazza Mall est bien plus qu'un centre commercial, car il offre de l'espace aux influenceurs et artistes locaux.