Afrique: Ismail Jakobs, défenseur des lions - « J'ai hâte d'être à la CAN »

Pilier de la défense du Sénégal, Ismail Jakobs a à coeur de bien finir l'année 2023 avec son club de Monaco et de disputer la Coupe d'Afrique des nations prévue au début du mois en Côte d'Ivoire. En conférence de presse, ce mardi, le latéral gauche de l'AS Monaco est également revenu sur sa forme et sa volonté de terminer sur le podium de la Ligue 1 avant la trêve le 20 décembre prochain.

Devenu titulaire indiscutable en équipe nationale, Ismail Jakobs a hâte de disputer la prochaine Coupe des nations qui démarre dans moins d'un mois en Côte d'Ivoire. En conférence de presse, ce mardi 19 décembre, le latéral gauche de l'As Monaco a exprimé son impatience de disputer cette compétition qui, sera après la Coupe du monde au Qatar, la deuxième grande compétition du défenseur sénégalais (12 sélections).

« La CAN, tout joueur rêve de la disputer. J'ai déjà eu la chance de participer à la Coupe du Monde en 2022, je n'avais alors qu'une sélection avec le Sénégal. J'ai à présent plus de vécu avec cette équipe. J'ai hâte d'y être et je suis très content de la jouer. Il reste néanmoins un dernier match à disputer en championnat, donc nous devons rester concentrés.

Et évidemment, je continuerai à suivre les performances de mes coéquipiers pendant la compétition », déclare-t-il dans le site du club monégasque. Le Latéral gauche des Lions est également revenu sur sa forme actuelle et sa volonté de progresser dans le collectif.

« Je veux toujours m'améliorer, et je sais que je dois travailler certains points, comme être plus efficace dans la surface. Après, je ne suis pas un joueur de statistiques, je donne simplement tout pour le collectif », souligne-t-il avant d'exprimer son envie de réagir lors de la dernière sortie et qui permettra à Monaco de terminer au podium de la Ligue avant la trêve hivernale.

« Évidemment, ce serait frustrant de ne pas finir dans le top 3 avant la trêve. Certes, on a perdu quelques points en cours de route, mais on mérite d'y figurer à l'issue de la mi-saison. On va tout faire pour conserver notre place sur le podium » ;

De son côté, l'entraineur de l'ASM en a profité pour apprécier les performances le travail et les qualités de l'international sénégalais.

« C'est un joueur très rapide, qui aime attaquer la profondeur comme face à Rennes, où il est à l'origine du premier but. C'est un joueur au profil différent de Ciao Henrique, qui a davantage un côté contre-attaquant. C'est une menace pour les adversaires. Ce n'est pas toujours facile de jouer comme piston gauche mais je suis content de ses performances depuis la blessure de Ciao », relève-t-il. De