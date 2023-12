Sénégal: Collectivités - L'UAEL préconise la création d'une banque des territoires

Dakar — Le président de l'Union des association d'élus locaux (UAEL), Mamadou Oury Diallo, a préconisé, mercredi, la mise en place d'une banque dédiée aux collectivités territoriales dans le but de mutualiser les ressources mises à la disposition des communes et conseils départementaux pour financer le développement des territoires.

"Il faut une banque des territoires qui finance les investissements au niveau des collectivités territoriales en vue d'une meilleure mutualisation de l'ensemble des ressources", a-t-il déclaré lors d'une rencontre de révisions des outils d'analyse du budget participatif pour financer le développement local notamment la santé et l'éducation inclusive.

"Plusieurs milliards FCFA passent par des programmes comme le PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire), le PUMA (Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers) et d'autres organisations et agences et nous pouvons pérenniser ces projets si les ressources sont logées dans une seule banque », a fait valoir le président de l'UAEL.

Les programmes peuvent passer, mais les ressources resteront au niveau de cette banque pour financer d'autres projets relatifs surtout à l'éducation des enfants à besoins spécifiques, a-t-il par exemple proposé.

'Une banque pour financer les territoires est à notre portée. Nous comptons sensibiliser le chef de l'Etat et les partenaires techniques et financiers pour accompagner le gouvernement à pouvoir mettre en place cette institution de financement", a- t-il assuré.

La rencontre a l'initiative de l'UAEL avec la participation d'élus locaux et de membres de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées se penche durant deux jours sur la révision et la validation d'outils d'analyse du budget participatif sensible au handicap.