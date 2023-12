Sénégal: Dakar et Rabat désormais liés par un accord de coopération parlementaire

Dakar — Le Sénégal et le Maroc ont signé un protocole de coopération parlementaire, mercredi, à Dakar, a appris l'APS de ladite institution sénégalaise.

L'accord a été signé par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, et son homologue de la Chambre des représentants du royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami.

Ce dernier a entamé une visite officielle de trois jours à Dakar, le même jour.

Les deux personnalités ont tenu une séance de travail avant la signature de l'accord, qui, selon Amadou Mame Diop, "s'inscrit parfaitement dans le cadre du renforcement de nos concertations et échanges, ainsi que du dialogue fructueux entre nos parlements frères".

"Unité nationale" et "sagesse politique"

L'accord signé par les parlements des deux pays va les conduire à "un certain nombre d'actions, dans les domaines de la coopération technique ou du renforcement de compétences des cadres parlementaires, entre autres", a dit M. Diop en louant une "collaboration dynamique, pragmatique et gagnant-gagnant" entre son pays et le Maroc.

Rachid Talbi El Alami a salué "les liens séculaires et la longue tradition de coopération entre le Sénégal et le royaume du Maroc, sous l'impulsion de leurs dirigeants".

Il s'est réjoui de "l'unité nationale" et de "la sagesse politique" que partagent les deux pays.

Ce sont là deux atouts leur permettant de prévenir "les menaces transfrontalières, le terrorisme, le séparatisme, l'extrémisme, la fuite des cerveaux, la traite des êtres humains, ainsi que les trafics en tous genres", a dit M. Alami.

Amadou Mame Diop "salue et encourage le partenariat dynamique noué entre le Sénégal et le royaume du Maroc, qui se traduit par des avancées significatives dans des secteurs nombreux et variés".

Il a tenu à apprécier "la convergence de vues entre les deux pays, notamment sur les questions internationales d'intérêt commun, comme les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique et au Proche-Orient".

"Une démocratie spécifique, adaptée à nos contextes et à nos cultures"

"Nous nous reconnaissons dans nos principes intangibles de défense résolue de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale. Vous l'avez deviné, je pense tout naturellement à la marocanité pleine et entière du Sahara occidental", a ajouté le président de l'Assemblée nationale du Sénégal.

Le Sénégal et le Maroc partagent des "modèles de stabilité sociale, constituent des piliers de la stabilité régionale, continentale et internationale", a dit Rachid Talib El Alami.

"Le chemin tracé par nos bâtisseurs a pu concevoir un modèle de stabilité sociale, qui a engendré une stabilité politique, ainsi qu'une démocratie spécifique, adaptée à nos contextes et à nos cultures", a souligné le président de la Chambre des représentants du royaume du Maroc.

Aux "nombreuses menaces transfrontalières" auxquelles sont confrontés le Sénégal et le Maroc "s'ajoutent les challenges du développement économique et social", les "déséquilibres climatiques" et le "retard technologique", a relevé M. Alami.

Les deux pays ont toutefois de "grandes opportunités et un potentiel inestimable pour réaliser les progrès souhaités", a-t-il assuré en se réjouissant des "emplacements stratégiques ouverts sur l'océan Atlantique", dont jouissent les deux pays.

Un "partenariat dynamique"

"Par une élévation des esprits, Marocains et Sénégalais se retrouvent dans un même idéal pour contribuer au progrès de leur peuple, sous l'impulsion et la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de Son Excellence Monsieur le président Macky Sall", a souligné Amadou Mame Diop.

"Le partenariat dynamique noué entre les deux pays se traduit par des avancées significatives dans des secteurs nombreux et variés", a-t-il poursuivi.

Il s'agit, selon lui, des banques, des services, des transports terrestres, maritimes et aériens, de l'agriculture, de l'éducation, etc.

"Je pense à nos actions communes pour le maintien de la paix dans des théâtres d'opérations. Des soldats marocains et sénégalais sont notamment en République démocratique du Congo pour contribuer à la restauration de la paix et la sécurité", a-t-il rappelé.