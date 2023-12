Angola: La Commission économique approuve la stratégie d'endettement 2024-2026

Luanda — La Commission Économique du Conseil des Ministres a approuvé mercredi, à Luanda, la stratégie d'endettement à moyen terme pour la période 2024-2026, dans le but de répondre aux besoins de financement.

Selon le communiqué de la réunion, présidée par le Président de la République, João Lourenço, la stratégie vise à maintenir un équilibre entre la réduction du coût de la dette et le maintien du risque à des niveaux soutenables en 2024, en tenant compte des sources de financement internes et externes.

Se confiant à la presse, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a précisé que le plan définira les critères et les repères pour obtenir des recettes d'investissement, dans le cadre des plafonds approuvés par l'Assemblée nationale.

La ministre a déclaré que la stratégie de la dette à moyen terme 2024-2026 maintient certains objectifs de la stratégie actuelle, qui doivent être consolidés, tels que la promotion du marché intérieur et l'allongement de la maturité du marché intérieur.

Selon la dirigeante, un autre avantage de la stratégie précédente à maintenir est l'attraction de financements avec des durées plus longues et des taux d'intérêt plus bas, et la gestion active des passifs, visant, autant que possible, à échanger des dettes plus chères contre des dettes plus bon marché et à court terme et anticiper les paiements qui peuvent aider à libérer la trésorerie.

Vera Daves de Sousa a souligné que la nouvelle stratégie doit éviter de contracter des financements sans capacité d'absorption, en payant inutilement des commissions de mobilisation.

La ministre a précisé que l'objectif est d'assurer un équilibre entre le financement externe et interne, de favoriser les financements avec un délai de grâce allant jusqu'à cinq ans et avec une maturité comprise entre 15 et 20 ans et de réduire la concentration du service de la dette à court terme.

Selon la ministre, dans le Budget général de l'État 2024, le service de la dette consommera environ 60%, créant des initiatives qui permettront progressivement de réduire le poids de la dette de 30% à 45%.

Vera Daves de Sousa a déclaré que la stratégie d'endettement rend encore plus ferme la limite d'endettement avec des garanties de matières premières, comme le pétrole.

La ministre des Finances souhaite un lien plus étroit entre le financement des finances publiques et les objectifs de développement durable, de protection de l'environnement et d'économie bleue.

L'Assemblée nationale a limité le plafond de la dette à dix milliards de kwanzas pour le Budget général de l'État 2024.