Afrique: Le Maroc et le Sénégal, des piliers de la stabilité régionale, continentale et internationale (M. Talbi El Alami)

Dakar — Le Maroc et le Sénégal constituent des piliers de la stabilité régionale, continentale et internationale, a affirmé, mercredi à Dakar, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami.

S'exprimant lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Talbi El Alami a rappelé dans son allocution que les deux pays ont préservé leurs liens historiques autour d'un socle fort, à savoir l'islam tolérant et modéré ainsi que le rite sunnite malékite.

Rachid Talbi El Alami, accompagné de MM. Ahmed Touizi, Président du Groupe Authenticité et Modernité, Abderrahim Chahid, Président du Groupe Socialiste- Opposition Ittihadi, Chaoui Belassal, Président du Groupe Constitutionnel Démocratique et Social, et Rachid Hamouni, Président du Groupe du Progrès et du Socialisme, effectue une visite de travail suite à une invitation de son homologue sénégalais.

Dans son intervention, il a également mis en avant l'histoire commune des deux pays, "depuis les grands bâtisseurs de ces deux nations, Leurs Majestés feu le Roi Mohammed V et feu le Roi Hassan II, ainsi que les Présidents feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade".

Aujourd'hui, "nous bâtissons un avenir serein, locomotive d'une Afrique pacifique, forte et autonome" avec la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et Son Excellence le Président Macky Sall, a-t-il ajouté, relevant que "le chemin tracé par nos bâtisseurs, a pu concevoir un modèle de stabilité sociale, qui a engendré une stabilité politique, ainsi qu'une démocratie spécifique, adaptée à nos contextes et nos cultures".

Cette démocratie politique n'est pas qu'un simple exercice de renouvellement des instances délibérantes mais c'est avant tout le ciment qui permet de réunir et de rassembler toutes les composantes de nos sociétés, en vue d'avancer ensemble sans que personne ne soit exclu, a souligné le président de la Chambre des Représentants.

"C'est avec cette unité nationale et cette sagesse politique que nous pouvons faire face aux nombreuses menaces transfrontalières, telles le séparatisme, le terrorisme, l'extrémisme, la fuite des cerveaux, la traite des êtres humains et les trafics en tous genres", a-t-il poursuivi, notant qu'à ces menaces s'ajoutent "les challenges du développement économique et social contraints par des déséquilibres climatiques ainsi que le retard technologique".

Face à ces défis, le Maroc et le Sénégal disposent de grandes opportunités et d'un potentiel inestimable pour réaliser les progrès souhaités, a assuré M. Talbi El Alami, faisant observer que les deux pays jouissent de deux emplacements stratégiques, ouverts sur l'Océan Atlantique, qui se connectent avec les principales routes commerciales maritimes.

A cet égard, il a rappelé les propos de SM le Roi dans Son discours à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte, lorsque le Souverain a souligné : "En dépit de la qualité de ses ressources humaines et de l'abondance de ses richesses naturelles, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'infrastructures et d'investissement. Afin de remédier à cet état de choses, nous oeuvrons, de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires, à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes, adossées à la coopération internationale...".

A cet effet, SM le Roi a proposé le lancement d'une initiative à l'échelle internationale et mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional, a poursuivi M. Talbi El Alami, notant qu'avec cette initiative, SM le Roi souligne une fois de plus la valeur d'une action africaine réfléchie, afin de réaliser des projets structurants qui profitent à toutes et à tous.

"Nos peuples attendent de nous de bâtir des ponts plus solides qu'auparavant et d'accélérer dans notre action commune", a-t-il assuré, notant que c'est la raison pour laquelle "nous établissons un partenariat fraternel avancé dans lequel nous jouerons le rôle de portes ouvertes pour le reste de nos frères et soeurs dans les pays du Sahel africain".

"Ces pays constituent notre profondeur stratégique car notre progrès et notre stabilité est tributaire de leur progrès et leur stabilité," a-t-il expliqué.

"Il est indéniable que nos deux institutions législatives ont des rôles importants à jouer, à travers la coopération et la communication, le dialogue politique et l'action commune dans les forums parlementaires multilatéraux, ainsi que l'échange d'expertises et de compétences entre l'Assemblée nationale de la République du Sénégal et la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc", a mis en avant M. Talbi El Alami, expliquant que de telles initiatives ne peuvent que contribuer à relever le défi de la participation, du renforcement des institutions et de l'enracinement de la pratique démocratique.

Cette séance plénière s'est tenue en présence notamment du ministre sénégalais du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, et de l'ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri.

Cette visite de travail a été couronnée par la signature d'un protocole de coopération parlementaire entre la Chambre des Représentants et de l'Assemblée nationale du Sénégal.