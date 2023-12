Congo-Kinshasa: Elections 2023 - la SYMOCELL note l'engouement des électeurs aux bureaux de vote

La Synergie des missions d'observation citoyenne des élections (SYMOCEL) a noté, mercredi 20 décembre, l'engouement des électeurs aux bureaux de vote, à travers le pays.

Le coordonnateur de cette structure électorale, Luc Lutula, a livré cette information au cours d'une conférence de presse tenue le même jour à Kinshasa.

A cette occasion, il a de tout de même signalé des irrégularités majeures dues notamment au retard dans l'ouverture de plusieurs bureaux de vote à Kinshasa comme à l'intérieur de la RDC :

« Nous avons 34% de bureaux de vote ayant ouvert à l'heure, nous en avons 59% ayant ouvert en retard et 7% autres qui n'avaient pas ouvert pendant qu'on bouclait ce rapport. Ça de façon assez disproportionnée dans toutes les provinces de la République. Evidemment, on va remarquer que les agents de bureaux de vote étaient présents. De manière assez globale, on trouve que les bureaux de vote qui ont ouvert à ces moments-là avaient cinq agents, soit 69% et puis on a quatre agents, soit 11%. Lorsqu'on prend l'aspect genre, dans la plupart de cas, on a un agent femme ce qui fait 28%. Le nombre de bureaux où la majorité est composée de femmes va un peu plus bas avec 4% ».

Il a par ailleurs salué la présence des observateurs électoraux dans 84% des bureaux de vote au pays.