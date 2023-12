Tunisie: Kébili/Elections - Des candidats promettent de défendre les intérêts des agriculteurs démarrent leur campagne

KEBILI — Dans le gouvernorat de Kébili, les candidats aux élections locales, Jabballah Ben Salah à Jarsine (délégation de Kébili-sud), Soltane Ben Soltane à Kébili-nord et Kais El Baoueb à El Mansoura (délégation de Kébili-nord) viennent d'entamer leur campagne.

Le candidat Jabballah Ben Salah appelle à construire un hôpital à Jarsine, à régulariser la situation foncière des exploitations agricoles et à lancer un fonds d'indemnisation des calamités agricoles, outre le rééchelonnement des dettes du groupement hydraulique pour assurer les besoins en irrigation.

Il défend, aussi, l'octroi de crédits aux petits agriculteurs et aux jeunes chômeurs pour créer leurs propres projets et le raccordement de la région aux réseaux d'eau potable et d'électricité.

Le candidat Soltane Ben Soltane promet d'oeuvrer à aménager un centre de santé à Kébili-nord, à défendre les intérêts des agriculteurs et des groupements hydrauliques et à mettre en place un jardin d'enfants pilote et un village d'artisanat.

Parmi ses promesses, figurent aussi l'amélioration de l'infrastructure, l'incitation des investisseurs et des jeunes entrepreneurs, l'accompagnement des diplômés de l'enseignement supérieur pour une meilleure insertion professionnelle et la promotion de l'économie solidaire et sociale.

De son côté, le candidat Kais El Baoueb s'intéresse à l'amélioration de la qualité de vie dans les localités de Jedida et El Mansoura, le développement de la commercialisation des produits artisanaux et la culture sous serres, la résolution du problème du manque d'eau d'irrigation et le renforcement de l'aide et de l'assistance aux familles démunies dans la région.

Deux candidats à Jarsine sont en lice pour occuper un siège au conseil local de Kébili-sud et trois autres sont en course pour remporter un siège au conseil local de Kébili-nord.

Un seul siège au conseil local d'El Mansoura dans la délégation Kébili-nord sera attribué au candidat qui sera élu parmi cinq personnes en lice.