Algérie: Accident de l'autocar du Mouloudia d'El Bayadh - Le Ministre de la Jeunesse et des Sports présente ses condoléances

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présenté ses condoléances à la suite de l'accident de la route survenu mercredi soir dans la wilaya de Tiaret impliquant l'autocar transportant l'équipe de football du Mouloudia d'El Bayadh (Ligue 1 Mobilis), ayant fait deux morts et 10 blessés parmi les membres du club.

"C'est avec une grande tristesse et un coeur résigné devant la volonté de Dieu que nous avons reçu la nouvelle du décès du gardien de but Zakaria Bouziani et de l'entraîneur-adjoint Khaled Meftah de l'équipe du Mouloudia d'El Bayadh.

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad, présente ses sincères condoléances à la famille de l'équipe du Mouloudia d'El Bayadh et aux familles des victimes, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa sainte miséricorde, de les accueillir en Son vaste Paradis et de prêter à leurs proches patience et réconfort", indique le ministre dans un message, en souhaitant "un prompt rétablissement aux blessés".

Le Mouloudia d'El Bayadh devait affronter vendredi à Tizi-Ouzou, la JS Kabylie pour le compte de la 11ème journée du championnat de football Ligue 1 Mobilis.