Congo-Brazzaville: Diaspora - Présentation du bureau officiel du HCRCE

Le Haut conseil représentatif des Congolais de l'étranger (HCRCE) procède à la mise en place officielle du Conseil des sages des Congolais de l'étranger (CSCE), sous l'autorité de l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada, représenté par Larissa Ondzié, conseillère chargée des Congolais de l'étranger.

La cérémonie s'est déroulée le 20 décembre dernier dans la salle Verte de la chancellerie du Congo à Paris, avec la facilitation du HCRCE et la supervision par la délégation conduite par Jules Moussabou, premier secrétaire du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles (CCSNT), une institution de la présidence de la République du Congo.

Dans son mot d'usage, la présidente du HCRCE, Agnès Ounounou, est revenue sur la mise en place d'une telle structure. L'occasion pour elle de rappeler qu'au demeurant, celle-ci est la résultante de la matérialisation de l'accord de principe, conclu lors du séjour de travail du 22 octobre au 19 novembre dernier, à Brazzaville, entre le bureau exécutif du HCRCE et le CCSNT.

Elle le justifie également par le fait qu'aujourd'hui, la présence de Congolais au-delà des frontières de leur pays d'origine devient importante. Le constat de leurs conditions de vie est très souvent préoccupant et alarmant : ils doivent faire face à plusieurs freins de leur épanouissement dans les pays d'accueil, ce qui favorise une absence d'intégration sociale et économique dans lesdits pays. Il appartient à la société civile, et bien évidemment aux pouvoirs publics, au quotidien, dans un élan patriotique et de solidarité, de multiplier les efforts pour accompagner ces compatriotes.

« De ce fait, j'exhorte nos honorables sages à continuer de valoriser la culture congolaise et africaine et à faire preuve de diplomatie socio-traditionnelle dans la gestion des conflits susceptibles de perturber la quiétude des Congolais de l'étranger », a-t-elle confié, insistant sur le rôle de la veille par les sages. « Plus que jamais, l'heure est à la conciliation, au rapprochement et à l'unité entre tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, conditions sans lesquelles le bien-être et la prospérité de notre peuple ne sauraient être possibles », a invité Agnès Ounounou.

L'un des sages, Jules Moussaboua, en tant que premier secrétaire du CCSNT, a alors présenté le bureau de neuf membres présidé par Jean Théodore Pouaboud, ancien maire de Pointe-Noire. Ce bureau, sans faire preuve d'activisme politique, aura pour rôle d'émettre des avis sur la gouvernance démocratique, culturelle et sociale de l'État et fera au gouvernement des suggestions pouvant contribuer à la gestion politique solidaire. Il aura à mettre en place des antennes dans d'autres pays en Europe.

Chaque sage est appelé à devenir une personne modérée, prête à l'écoute, et être reconnue par les tiers tout en incarnant la tradition. Il s'agit de femmes et d'hommes compétents dans le règlement des conflits et des incompréhensions qui peuvent naître dans la société.

Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie. Signalons, entre autres, la présence de Jessica Elonguert, élue de la ville de Creil en Ile-de-France; de Roseline Morelli, présidente de l'association Amis d'Auguste; et de Yalbi Obami, point focal HCRCE Grande-Bretagne, au Royaume-Uni.