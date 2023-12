Madagascar: Karaté-do - Le Kyokushinkai sous les feux des projecteurs

Le style Kyokushin a fait parler de lui récemment lors d'une série d'événements dans la Capitale. L'association MOKKO célèbre le 25e anniversaire de l'adhésion de ce style à Madagascar en 2024.

Le championnat de Madagascar Kyokushinkai s'est déroulé en présence du technicien réunionnais Sébastien Boulerand au dojo ESCA Antanimena qui a été ébloui par la qualité de travail de Sensei Harena Rakotobe disait-il Félicitations Sensei pour ton travail, ce week-end. Les karatékas du club Esca Antanimena et du Sons of MOKKO s'y sont affrontés dans les catégories poussins, pupilles, benjamins et cadets. Ils se sont retrouvés après des années de trêve engendrée par la Covid-19. Le président de la Fédération de Karaté-Do de Madagascar, Emile Ratefinanahary, était venu pour encourager les combattants.

C'était une occasion pour le numéro Un du karaté malgache d'annoncer à la grande famille de Kyokushin que ce style sera bientôt associé à l'instance nationale. « Nous sommes tous des karatékas quel que soit notre style d'origine. Nous sommes unis par le même esprit du karaté : commencer et se terminer avec courtoisie. Nous avons le même objectif de promouvoir cette discipline.

La Fédération est là pour vous accompagner », a fait savoir le président. Tout comme le président de la FMK, l'association MOKKO Madagascar Oyama Kyokushin Karate, a également la même vision de réunir tous les pratiquants de Kyokushin à Madagascar dans cette structure légale. « Certes le Kyokushin n'est pas une discipline olympique, mais nous sollicitons la conformité de toutes les organisations dans le but d'apporter la qualité du kyokushin chez nous. Comme en Kyokushin, le grade n'est pas un cadeau. Le certificat et la ceinture sont délivrés depuis le Japon pour justifier que la personne a bien réussi », a expliqué sensei Harena Rakotobe de Sons of MOKKO.

%

25e anniversaire

Le terme Kyokushinkai est composé de trois mots: Kyoku-Shin-Kai qu'on peut définir comme le karaté de l'extrême vérité. Il s'est inspiré de la boxe, du muay thai, du goju ryu et du karaté shotokan. Le kyokushin est un karaté de full-contact, qui met l'accent sur l'efficacité en combat réel ou combat de rue. Les coups de pied et de genou sont permis et certains sont d'une grande puissance comme les « kakato geri », « hiza geri », « do kaiten geri » .

Le Kyokushin a débarqué à Madagascar en 1999 par le biais de sensei Rinà Rakotobe officiellement pionnier, et a été certifié brand-chief ou représentant national par Kuristina Oyama, la fille de Mas Oyama, le fondateur du kyokushin. Peu après, l'association MOKKO a été constituée et a formé beaucoup de pratiquants. Pas plus tard qu'en mars dernier, un nouveau club dénommé Sons of MOKKO est apparu. Actuellement, le Kyokushin compte plusieurs adhérents dans différentes régions. Et pour marquer d'une pierre blanche ces 25 ans d'existence, plusieurs activités seront au menu à la prochaine saison 2024.