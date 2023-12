Madagascar: Lutte contre la rage - Recensement de la population canine

Une enquête sur la population canine et les cas de morsure est actuellement en cours dans quelques arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo. L'objectif étant d'améliorer la couverture vaccinale de la population canine contre la rage qui est responsable de près de 800 décès chaque année à Madagascar.

Dans le cadre du projet CORAMAD « Contrôle de la rage dans la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), dans une approche « One Health », des enquêtes sont actuellement menées par une équipe du Cirad en Afrique australe et à Madagascar et une escouade de l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM) dans plusieurs arrondissements de la Capitale. L'objectif de ces enquêtes est l'identification des facteurs de risque de morsure chez la population en général.

Les chiens recensés seront vaccinés lors d'une campagne de vaccination de la population canine prévue début d'année 2024. Tout en sachant que la rage serait à l'origine de près de 800 décès chaque année à Madagascar. C'est une zoonose responsable d'environ 60 000 décès par an dans le monde, une maladie virale négligée en somme. La grande majorité des décès résulte de la morsure d'un chien enragé, réservoir principal de la maladie dans de nombreux pays.

Observations

Le renforcement de la surveillance de la notification des cas de morsure et de chiens suspects dans la Commune et la production de nouvelles connaissances sur l'écologie des chiens et la circulation de la rage dans la Capitale, indispensables à la mise en place d'une vaccination de masse des populations canines, sont les objectifs du projet. Pour atteindre cet objectif, le projet s'organise autour de trois composantes dont le renforcement de la surveillance et du contrôle de la rage : chiens mordeurs ou à comportement suspect, personnes mordues dans la CUA grâce à une formation et une sensibilisation ad hoc des acteurs en santé humaine et animale, une déclaration des cas ou cas suspects, une mise en quarantaine systématique des chiens mordeurs.

Il y aura également une large étude éco-épidémiologique qui permettra de recueillir et d'analyser les données relatives aux caractéristiques sociodémographiques des familles ayant ou pas des chiens, aux facteurs de risque de morsure et à la taille de la population de chiens dits à propriétaires et d'augmenter la couverture vaccinale des chiens. Ce projet consiste aussi à faire une étude écologique sur les chiens errants qui permettra d'estimer la taille de cette population dans la CUA et l'incidence de la rage au sein de cette population.