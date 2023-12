Madagascar: Groupe Midi - Jouets et repas chauds pour les enfants d'Ankorondrano-Est

Comme à l'accoutumée, le Groupe Midi ne manque pas de faire le bonheur des familles vulnérables du quartier d'Ankorondrano-Est. Et comme toujours, l'initiative a vu l'appui du Rotary Club de Milau.

Une oeuvre de bienfaisance devenue une tradition... familiale de plus d'une vingtaine d'années. C'est ainsi que l'on peut qualifier les initiatives menées par le Groupe Midi dans le quartier d'Ankorondrano-Est où est situé son siège social. Des actions qui témoignent de l'attachement du Groupe à cette partie spécifique de la capitale malgache. Hier, 64 enfants, issus de familles vulnérables dudit quartier, ont été gâtés par le Groupe.

Ses dirigeants ont prévu des cadeaux que l'on a distribués aux heureux bénéficiaires. Sourires aux lèvres, les enfants pris en charge par le Groupe n'ont pas pu cacher leur bonheur. La joie était également perçue chez leurs parents. « Avec une telle initiative, on est au moins sûr que nos enfants auront leur kilalaon'ny noely », avance avec gratitude et soulagement Geneviève, mère célibataire dont l'enfant est prise en charge par le Groupe. Profitant de l'occasion, celle-ci fait part d'une doléance spéciale auprès des dirigeants de Midi Madagasikara. « Ma fille a cinq ans et elle ne parle ni ne marche encore. Elle a besoin de suivre un traitement spécifique et je fais appel à la générosité ainsi qu'à l'indulgence des dirigeants du groupe WM pour nous aider à assurer ce traitement » a-t-elle lancé.

Soulagement

Il convient de noter que le Groupe mène ce genre d'initiative deux fois dans l'année. L'une est programmée pour les fêtes de la Nativité tandis que l'autre s'organise à l'occasion de l'Asaramanitra, la fête nationale. Le Groupe Midi prend également en charge les 64 enfants du fokontany tout le long de l'année. Des repas chauds leur sont offerts quotidiennement en plus des cadeaux et vêtements distribués aux mois de décembre et juin de l'année. Choisis suivant certains critères, les enfants sont issus de familles vulnérables et pauvres d'Ankorondrano-Est.

« Ces familles sont dans une situation d'extrême pauvreté. Nos agents effectuent des descentes dans le fokontany afin de choisir les enfants bénéficiaires parmi les plus vulnérables », nous explique le responsable des actions sociales auprès du Groupe. Geneviève en témoigne : « nous sommes pauvres. Et les repas chauds, dont ma fille bénéficie tous les jours, sont d'une importance capitale pour moi. Cela me soulage énormément.

A cela s'ajoutent les cadeaux de Noël et les vêtements chauds de l'Asaramanitra. Je ne peux qu'être reconnaissante envers les dirigeants du Groupe Midi pour ce qu'ils font pour nous ». Pour en revenir à l'événement d'hier, les friandises distribuées ont apporté une touche de douceur, ce qui cadre bien avec l'ambiance bon enfant de cette période de l'année. Comme quoi, la magie de Noël peut être présente là où l'on arrive à réchauffer le coeur des enfants.