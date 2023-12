Congo-Kinshasa: Hery Rajaonarimampianina - Observation d'une élection à haut risque en RDC

La République démocratique du Congo a voté, hier. L'ancien président, Hery Rajaonarimampianina, est à la tête d'une Mission d'observation.

Les Congolais ont voté hier pour des élections à haut risque auxquelles le président sortant, Félix Tshisekedi, se représente face à une opposition morcelée. 19 candidats se présentent à cette élection présidentielle. Parmi eux, le président sortant et quelques grosses pointures de la vie politique congolaise. À la tête d'une Mission d'observation électorale de l'Union Africaine (MOEUA), composée par 65 membres, Hery Rajaonarimampianina a indiqué que leur mandat sera accompli avec intégrité, indépendance et rigueur.

Manipulations électorales

La Mission se déroule dans un contexte particulier. Après avoir déposé son bulletin dans un bureau de vote à Kinshasa, Martin Fayulu, le candidat de l'opposition à la présidentielle en République Démocratique du Congo, a mis en garde contre toutes manipulations électorales. « Si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire (...) nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple », prévient-il.

Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province minière du Katanga, homme d'affaires, et principal challenger du président Félix Tshisekedi, quant à lui, a exhorté la population à rester vigilante. « Je suis venu ici voter. Et je voulais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin », a-t-il souligné. Des réactions qui montrent l'importance mais surtout les enjeux de cette Mission menée par l'ancien locataire d'Iavoloha.

Indépendante et impartiale

La Mission de l'UA a en effet pour mandat l'observation des élections générales en République Démocratique du Congo, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, entrée en vigueur le 15 février 2012, la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique AHG/Decl.1(XXXVOOO), et les directives de l'UA pour les missions d'observation et de suivi des élections ainsi que la Constitution et les lois de la RDC. L'objectif principal de la Mission est de faire une observation indépendante et impartiale et l'évaluation de l'organisation et de la conduite de cette élection. En tout cas, les premières informations ont montré que les électeurs ont fait de longues files d'attente dans de nombreux bureaux de vote de la capitale, Kinshasa, et d'autres villes, alors qu'ils ouvraient avec environ deux heures de retard.

Expérience

En tout cas, ce n'est pas la première fois que l'ancien chef d'Etat malgache conduit une mission d'observation électorale en Afrique. L'Union africaine lui a déjà confié cette tâche lors de la présidentielle togolaise en février 2020. L'expertise et l'expérience de Hery Rajaonarimampianina est ainsi sollicitée une nouvelle fois. L'ancien président a participé activement à la vie politique malgache depuis ces trois derniers mois aux côtés du Collectif des candidats en réclamant la tenue des élections libres, propres, transparentes et acceptées par tous. Il avait ainsi appelé au boycott du scrutin et en avait rejeté les résultats.