Madagascar: Accès à l'électricité - Trois nouvelles centrales solaires dans le nord

Le paysage énergétique du nord de Madagascar s'apprête à accueillir trois nouvelles sources d'énergie renouvelable. Selon le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH), trois centrales solaires sont en phase finale d'installation dans les régions de DIANA et SAVA. La première de ces centrales, située à Daraina dans le district de Vohémar de la région SAVA, dispose d'une puissance de 33 kilowatts crête (KWc) fonctionnant exclusivement grâce au système photovoltaïque.

Actuellement, les équipes techniques finalisent le raccordement par câble et la configuration des compteurs pour les ménages bénéficiaires. Dans la région DIANA, la deuxième centrale à Antsakoabe, dans le district Antsiranana II, avec une puissance de 18KWc, vise à électrifier 300 foyers. Les travaux de mise en place de cette centrale solaire sont terminés, et les équipes s'attellent à mettre en place le réseau de distribution et à installer les compteurs chez les bénéficiaires. Enfin, la troisième centrale à Ambilo, dans le district Ambilobe de la région DIANA, possède une puissance de 33KWc et est destinée à fournir de l'électricité à 450 foyers.

Finalisation

Les étapes actuelles des travaux se concentrent également sur le raccordement par câble et l'installation des compteurs, à l'instar des deux autres centrales. Le MEH souligne que ces projets de grande envergure résultent de partenariats public-privé (3P). Il est important de noter que le MEH et la Jirama sont actuellement engagés dans le déploiement de centrales solaires dans de nombreuses localités à Madagascar. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à favoriser l'adoption croissante des énergies renouvelables dans le pays. Cette expansion des centrales solaires dans le nord représente un pas significatif vers l'électrification de régions jusqu'alors peu desservies, offrant ainsi un accès essentiel à l'électricité à un nombre substantiel de foyers.