Ile Maurice: Le budget complémentaire de Rs 50,3 millions voté

En l'absence des membres de l'opposition, le Supplementary Appropriation Bill 2021-22 a été adopté sans amendement. Présenté par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, ce projet de loi fait provision pour un complément budgétaire de Rs 50,3 millions pour l'année fiscale 2021-22, en vue de financer des dépenses excédentaires encourues par le ministère des Affaires étrangères et du bureau du Parliamentary Counsel. Elles sont liées, principalement, à l'application du rapport du Pay Research Bureau (PRB), aux dépenses relatives à l'organisation de conférences et aux donations à des pays étrangers, entre autres.

Selon le ministre Padayachy, les mesures portant sur la mise en place à l'époque du PRB et pour lesquelles les dépenses ont dépassé la provision votée, ont permis de donner un coup de fouet à la consommation et à stimuler l'activité économique dans le pays. Ce gouvernement, dit-il, a fait tout ce qu'il pouvait pour «faire face à la pire crise de l'histoire qui a menacé la dignité socio-économique des ménages les plus vulnérables de la société». Et il a insisté sur le fait que le gouvernement sera toujours aux côtés de la population, plus particulièrement, celle au bas de l'échelle pour améliorer leur condition de vie et leur bien-être. «Nous continuerons à être animés par cet esprit humaniste et progressiste.»

La dernière session en chiffres

La session parlementaire qui s'est terminée mardi, s'est étalée sur 36 séances avec 23 projets de loi présentés, 873 questions aux ministres, 25 Private Notice Questions et deux budgets supplémentaires votés. Ces détails ont été communiqués par le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, qui s'est livré à un bilan chiffré de cette session. Le Parlement a été ajourné au 26 mars 2024, qui débutera la dernière session de cette législature.