Ile Maurice: Rs 2 000 par fonctionnaire qui participe à la fête de fin d'année

Une bonne nouvelle - encore une ! - pour les fonctionnaires : ils auront droit à Rs 2 000 s'ils ne boycottent pas la fête de fin d'année. Il faut savoir que normalement, très peu de fonctionnaires - environ un quart en moyenne - répondent présents pour ces get-togethers, pour diverses raisons. Ces Rs 2 000 ne leur seront pas remises individuellement, selon nos informations, mais mises à la disposition de leur chef de département qui les utilisera pour payer un traiteur, qui fournira nourriture et boissons.

Nous apprenons que dès que cette nouvelle de financement à hauteur de Rs 2 000 par personne a été ébruitée - même avant l'émission de la circulaire (voir ci-joint) du ministère des Finances - beaucoup plus, pour ne pas dire la majorité des fonctionnaires, ont signalé leur participation à la fête. Auparavant, le menu n'était pas aussi attirant et, dans certains départements, nous dit-on, c'était du bring and share. En tout cas, une telle générosité a surpris des fonctionnaires que nous avons interrogés. «À condition que nous ayons value for money, avec Rs 2 000 par personne, c'est sûr qu'on mangera et boira bien. J'irai cette fois-ci.» Un autre commente : «Je suis surpris et par le montant et par le timing.»

Y a-t-il des raisons autres qu'humanitaires à cette générosité ? Un interlocuteur nous répond : «Les élections sont derrière la porte. Il faut plaire à ces dizaines de milliers de fonctionnaires. Surtout, redorer le blason de chaque ministre.» En effet, ces get-togethers seront plus des get-near-the-minister, car ce dernier sera l'invité d'honneur de la fête. Et même si certains ministères ont beaucoup de fonctionnaires, on organisera plusieurs fêtes où le ministre pourra se rendre, nous fait-on comprendre. Bref, nous dit un membre de l'opposition, on utilise l'argent public pour faire de la politique.

Justement, combien coûtera cette largesse ? Selon une source, cela pourrait aller jusqu'à une bonne centaine de millions de roupies pour 50 000 des 85 000 fonctionnaires. Et même plus. Selon la circulaire, le montant n'a pas été budgété et le ministère des Finances a promis de rembourser tout déficit. Beach Authority, Gambling Regulatory Authority, NLTA, etc. Ces organismes ont annoncé la fermeture de leurs bureaux au public pour précisément l'organisation de ces get-togethers et autres team building. Le ministre de la fonction publique, Anjiv Ramdhany, n'a pas répondu à nos sollicitations sur la question.