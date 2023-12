Ile Maurice: Assirvaden était sur le frontbench vendredi

Le Deputy Prime Minister, Steven Obeegadoo, a fait une sortie en règle contre le Parti travailliste (PTr) et le leader de l'opposition, mardi, lors de son intervention sur la motion présentée par le Premier ministre ayant trait à la délimitation des circonscriptions. Il a affirmé qu'aucun député du frontbench du PTr n'était présent lors de la séance de vendredi et il a ajouté que c'est Osman Mahomed qui a agi comme le porte-parole du PTr ce jour-là. «Ni Arvin Boolell ni Shakeel Mohamed ni Patrick Assirvaden n'étaient présents. Oui, il y avait une cérémonie au samadhi de sir Seewoosagur Ramgoolam mais même après, ils ne sont pas venus et le frontbench est resté vide.»

Patrick Assirvaden le prend à contre-pied. Il soutient qu'au début, il était au Parlement et qu'il s'est ensuite rendu à Pamplemousses. Mais il affirme qu'il est retourné à l'Assemblée nationale pour suivre les débats, surtout le Financial Crimes Commission Bill. Il précise qu'Arvin Boolell et Shakeel Mohamed n'étaient pas au pays vendredi, d'où leur absence.

Par ailleurs, Patrick Assirvaden soutient qu'il est faux de dire que des membres de l'opposition ont pris le petit-déjeuner au Parlement mardi et qu'ils en ont même emporté. Il répondait au Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui dès le début de son discours sur le FCC Bill, s'en est pris à des membres de l'opposition, qui, selon lui, tout en boycottant la séance de mardi, ont quand même pris leur petit-déjeuner et l'ont même emporté dans des take-aways.

Xavier-Luc Duval n'a pas voulu répondre à Steven Obeegadoo, qui a affirmé que depuis l'Indépendance, il y a eu quatre motions sur les délimitations des circonscriptions mais que c'est la première fois qu'un leader de l'opposition n'intervient pas lors des débats et qu'aucun membre du PMSD.