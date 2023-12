Angola: Adoption du Plan de promotion du tourisme

Luanda — La Commission économique du Conseil des Ministres a approuvé mercredi le Plan national de promotion du tourisme (PLANATUR), qui vise à garantir des investissements directs à grande échelle pour faciliter l'accès des touristes à l'Angola et leur mobilité interne.

Selon le communiqué de presse de la huitième session ordinaire de la Commission économique, organe consultatif du Président de la République, le plan de développement vise à développer les infrastructures de service public nécessaires au tourisme.

Le plan assurera la formation et la qualification du personnel pour fournir des services et améliorer le cadre juridique et réglementaire, visant à promouvoir le tourisme dans le pays, lit-on dans le communiqué de la réunion, présidée par le titulaire du pouvoir exécutif, João Lourenço.

A la fin de la séance, le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a déclaré à la presse que le plan est évalué à plus de 276 milliards de kwanzas, répartis entre les projets du Programme d'investissement public (PIP), les dépenses de soutien au tourisme et le crédit public.

Il a ajouté qu'il comprend des actions multisectorielles, qui incluent les infrastructures (eau, énergie, assainissement, sécurité, communications, routes secondaires et tertiaires, santé, centrale d'achat et formation du personnel).

Pour le responsable, le tourisme est le pétrole qui ne s'épuise jamais, car il favorise l'employabilité et les revenus du pays.

Il a déclaré qu'on essayait de repenser le type de tourisme en Angola, qui a commencé seulement avec la paix et la stabilité politique, parce qu'à l'époque coloniale il fallait une lettre d'appel pour entrer dans le pays et ensuite la proclamation de l'indépendance nationale a déclenché la guerre.

Filipe Zau a parlé de la nécessité d'améliorer continuellement l'environnement des affaires, d'indiquer les premières provinces et d'explorer les centres touristiques tels que Calandula, Cabo Ledo, Okavango et Namibe.