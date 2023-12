Cote d'Ivoire: Protection de la faune - Un projet de loi visant à protéger les éléphants adopté

Le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi visant à protéger les éléphants en Côte d'Ivoire, a annoncé le mercredi 20 décembre 2023, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du conseil des ministres.

Les éléphants en Côte d'ivoire, a souligné le ministre de la Communication, se trouvent dans une situation alarmante. « De plus de 3000 individus dans les années 1970-1980, nous avons aujourd'hui environ 500 individus », dit-il relevant l'urgence de leur protection surtout qu'ils sont l'emblème de la côte d'ivoire. Indique le Cicg.

En effet, ce projet de loi traduit la volonté de l'Etat de protéger durablement l'éléphant, espèce faunique menacé d'extinction et ce, du fait du braconnage et de la destruction de son habitat naturel. « Il prévoit à cet effet, des sanctuaires d'éléphants constitués notamment des parcs nationaux et des réserves naturelles des forêts classées », a expliqué Amadou Coulibaly.

A l'en croire, ce projet de loi prévoit également la création de centres d'information sur les éléphants, l'enseignement de la protection des éléphants dans les programmes d'éducation scolaire et la mise en place des compensations financières des dommages causés par les éléphants en vue d'inverser la tendance de sa disparition et de garantir la survie de cet espèce faunique à forte valeur symbolique et culturelle pour la Côte d'ivoire.