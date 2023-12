Afrique: Pré-liste des 55 joueurs retenus pour la CAN 2023 - Amara Diouf et les locaux zappés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé hier, mercredi 20 décembre, les pré-listes des 24 équipes qualifiées pour la 34ème édition de la CAN 2023 qui se joue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte-d'Ivoire.) Dans cette liste élargie de 55 joueurs, le sélectionneur Aliou Cissé a ratissé large. En plus des cadres qui forment l'ossature, «El Tactico» a ouvert la porte à plusieurs nouveaux joueurs issus des sélections vainqueurs du CHAN ou encore de nouvelles têtes comme les Stéphanois Aruna Sangaté et Ibrahima Wadji ou encore Barcelonais Mamadou Fall. Il faut cependant souligner l'absence de cette liste du prodige Amara Diouf dont la sélection était fortement attendue. Tout comme les joueurs locaux.

A l'instar des autres pays qualifiés pour la phase finale de la CAN 2023, la CAF a dévoilé la pré-sélection de 55 joueurs convoqués par Aliou Cissé en direction de la CAN Côte d'ivoire 2023. En plus de titulaires et cadres, on retrouve sur la liste élargie plusieurs nouveaux habitués et joueurs plus ou moins réguliers en sélection. On peut citer la présence du gardien Alfred Gomis, Pape Abdou Cissé, Mame Baba Thiam, Jo Lopy, Moustapha Name ou encore le défenseur Ousseynou Ba. Ils côtoient dans cette liste plusieurs nouvelles têtes comme le capitaine du Havre Arouna Sangaté, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne Ibrahima Wadji, Mamadou Fall de Barcelone.

%

A cette cuvée, Aliou Cissé a réservé une part importante aux jeunes joueurs qui figurent aujourd'hui dans l'antichambre de la sélection A. Il s'agit des internationaux U23 tels Ibra Mbacké Fall, Rassoul Ndiaye et Moussa Ndiaye mais aussi des champions d'Afrique U20, Papa Amadou Diallo. Tout comme les vainqueurs du CHAN Ousmane Diouf, les gardiens de but Aliou Badara Faty et Pape Amadou Sy, Cheikh Tidiane Sidibé sans oublier les internationaux U23 Mamadou et Rassoul Ndiaye.

Il faut souligner que l'une des surprises de cette liste élargie est celle d'Amara Diouf, capitaine du Sénégal, champion d'Afrique U17 et finaliste dans la catégorie du trophée du plus jeune joueur de la CAF, remporté par Lamine Camara. Après sa première sélection avec la sélection A, la présence de la «pépite» sénégalaise était fortement réclamée par certains observateurs. Aliou Cissé en a décidé autrement. Comme, il a fait l'impasse sur les joueurs évoluant dans le championnat local. A noter que la liste définitive des Lions retenus sera dévoilée le 3 janvier 2024. Vainqueurs de la dernière CAN en 2022, le Sénégal va ensuite rallier son camp de base le 9 janvier prochain, à Yamoussoukro. Il est logé le groupe C, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée dans l'hôtel Le Président.

La bande à Sadio Mané entre en lice le 15 janvier contre la Gambie, avant d'affronter quatre jours plus tard le Cameroun (19 janvier). Les Lions terminent la phase de poule avec le derby qui l'oppose au Syli national de Guinée (le 23 janvier).