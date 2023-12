Sénégal: Foire agroalimentaire et artisanale de Bakel - Des exposantes satisfaites de leur participation

Bakel — Des exposantes à la foire agro-alimentaire et artisanale des femmes et des jeunes de Bakel ont fait part à l'APS de leur satisfaction d'avoir participé à la première édition qui a pris fin mercredi.

"C'est une première édition réussie ici à Bakel. On a appris beaucoup de choses à travers les panels tenus durant les trois jours", s'est réjouie Gnima Asta Kane, présidente de la commission communication de la foire.

"On travaille dans l'entrepreneuriat mais on ne comprenait pas trop les démarches. Mais grâce à la foire, on s'est armé de plus", a t-elle ajouté, soulignant que les échanges entre les exposants sénégalais, mauritaniens et maliens ont été "fructueux".

Fatimata Badji, présidente du "Gie des femmes handicapées de Bakel", confie qu'elle a pu décrocher des partenaires pour développer son activité.

"Ma table était remplie de savons transformés mais j'ai presque tout vendu. J'ai même pu trouver des partenaires pour nous accompagner. J'aimerais bien que la foire soit prolongée", a déclaré Mme Badji.

Venue du Mali, Diariatou Sakiliba de la "coopérative djiguiya Kaye" s'est dit "satisfaite" des échanges entre exposants des trois pays (Mali, Sénégal et Mauritanie).

"On souhaiterait bien que la foire se tienne deux ou trois fois dans l'année pour montrer notre savoir-faire sur les produits locaux", a lancé Maimouna Diarra, du "GIE Dalilou".

Cette première édition a été organisée par le réseau communal des groupements des femmes de Bakel en partenariat avec le groupement de recherche et de développement durable (GRDR).

Elle visait à valoriser les potentialités du département et surtout les dynamiques entrepreneuriales des femmes et des jeunes dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'artisanat.